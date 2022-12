“Favolosamente Vera del Gargano”: la stagione teatrale itinerante dedicata ai più piccoli per il Natale, ideata dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi

“Favolosamente Vera del Gargano” è la stagione teatrale itinerante dedicata ai più piccoli per in Natale che, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, farà tappa a Manfredonia, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo.

Ideata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi e realizzata in collaborazione con Green Cave di Monte Sant’Angelo, Comune di Manfredonia, con il patrocinio del Comune di San Marco Lamis, del Comune di San Giovanni Rotondo e con il sostegno di Ministero della Cultura e la Regione Puglia, la rassegna prevede dodici appuntamenti e nove spettacoli.

«Abbiamo provato a portare a San Marco in Lamis, a Monte Sant’Angelo e a San Giovanni Rotondo, parte di quel teatro dedicato ai ragazzi e alle Famiglie che da anni ospitiamo nella rassegna domenicale Favolosamente Vera. Un teatro di storie importanti, di visioni e parole nuove da scoprire» racconta Cosimo Severo, direttore artistico di Bottega degli Apocrifi, che aggiunge: «un ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione, Franco Salcuni per la Green Cave e Christian Palladino che ha elaborato con noi gli appuntamenti di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis».

Quello di “Favolosamente Vera sul Gargano” sarà un viaggio lungo un mese che prenderà il via giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 18.00 dal Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia con “Leo. Uno sguardo bambino sul mondo” della Compagnia Drammatico Vegetale, un percorso tra gioco, scienza e arte alla scoperta di Leonardo Da Vinci.

Il secondo appuntamento in calendario sarà a San Giovanni Rotondo, nella Biblioteca Civica Michele Lecce, lunedì 12 e martedì 13 dicembre 2022 alle ore 18.00 con il “Teatro dei folletti” di Christian Palladino.

Sabato 17 dicembre alle ore 20.30 “Favolosamente Vera” farà tappa a Monte Sant’Angelo, nella Green Cave, con “Peppino e il tesoro dei briganti” di Giuseppe Ciciriello, che racconta di un bambino, di suo nonno, della sua terra.

Si tornerà a Manfredonia domenica 18 dicembre alle ore 21.00 con le “Acrobazie Mozartiane” della Compagnia Bottega degli Apocrifi, un gioco musicale fatto di stupore e meraviglia che colorerà le pagine di un Mozart mai sentito, tra ironia e follia, desiderio e gelosia.

Mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre alle ore 17.30 a San Giovanni Rotondo (Biblioteca Civica Michele Lecce) Raffaella Giancipoli poterà in scena “Favole del mattino – Rodari”, alcune tra le più belle storie per l’infanzia del grande maestro.

“Bianca come la neve. Il racconto dell’ultimo nano” della Compagnia Crest sarà protagonista dell’appuntamento in programma lunedì 26 dicembre alle ore 18.00 a Manfredonia (Teatro Comunale Lucio Dalla) dove qualcuno che ha conosciuto di persona Biancaneve racconterà una storia fatta di uno specchio parlante, di una stringa, di un pettine, di una mela, di un ago, … di un castello e di una bambina che diventava grande.

Martedì 27 e mercoledì 28 dicembre alle ore 18.00 doppio appuntamento a San Giovanni Rotondo (Biblioteca Civica Michele Lecce) con il “Teatro dei folletti” di Christian Palladino.

“Nel bosco addormentato” della Compagnia Bottega degli Apocrifi, uno degli spettacoli più premiati del teatro italiano per le nuove generazioni (Premio Eolo – migliore novità 2010, Premio Rosa d’oro – Festival di Padova 2011, Premio Uccellino Azzurro – Festival ti Fiabo e ti Racconto 2011), sarà a San Marco in Lamis (Teatro Giannone) giovedì 29 dicembre alle ore 20.30.

“Favolosamente Vera del Gargano” si chiuderà domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18.00 a Manfredonia (Teatro Comunale Lucio Dalla) con “Cappuccetto rosso” della Compagnia La Luna nel letto, spettacolo vincitore di Festebà 2018, che ha ottenuto il Premio Infogiovani Young&Kids al Fit – Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea di Lugano e l’Eolo Award 2019.

Per info e prevendite: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.