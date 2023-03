Il Prefetto Cardellicchio sale nel Palazzo e sFoggia un sorriso

La cosa che ha colpito subito è stato quel suo passo felpato e morbido scelto per affrontare il suo primo incontro con la stampa. E quando parte il rito delle domande, anche le più maliarde, lui non si scompone più di tanto. E così il nuovo Commissario del Comune di Foggia, Vincenzo Cardellicchio – prefetto di rango, scelto nei piani alti romani per proseguire e completare il lavoro della Commissione Straordinaria che regge le sorti del capoluogo della Capitanata – si è insediato nel Palazzo. Lo ha fatto senza rumore e con una mitezza espressiva propria di chi incarna il senso delle istituzioni in cui ha speso tutta una vita. La sua è una storia lunga, intensa, come quella di uno abituato a salire sempre su un treno già in corsa anche nelle tratte più complicate. Rovigo, Campobasso, Isernia, Roma, Crotone e Perugia le tappe di una carriera senza una macchia. E quando nel 2019 lascia il campo per raggiunti limiti di età il suo impegno continua perché così gli viene chiesto e così deve rispondere un autentico “Riservista di Stato”. Un lavoro che lo porta nelle Puglie, prima Taranto, poi Cerignola e ora a Foggia, una terra che porta nel cuore, dove ha incontrato la sua compagna di vita, Teresa Accarrino, docente di inglese nativa di Monte Sant’Angelo, “per me una delle località più belle del mondo” confessa con orgoglio meridionale. E quando qualcuno cerca di rimarcare quel suo approccio comunicativo così diverso dalla socratica riservatezza di Marilisa Magno, viene fuori l’arguzia sottile del personaggio “ognuno ha il suo stile, ma posso dire senza l’ombra del dubbio che Marilisa Magno ha svolto i suoi compiti con le migliori competenze professionali ed il senso etico che tutti le riconoscono”, osserva incrociando la silenziosa condivisione di Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande che lo accompagnavano. Toccherà dunque a lui traghettare il Comune di Foggia verso una normalità smarrita, venuta meno con i misfatti che ne decretarono lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Un pugno in faccia per la città. “Ma le premesse per riprendere il cammino, scandite dal lavoro quotidiano di un Prefetto esperto come Maurizio Valiante, dall’impegno del Procuratore Ludovico Vaccaro e dalla tenacia della Squadra Stato, ci sono tutte”. Una brutta pagina da superare senza dimenticare “perché questa è una terra molto bella che deve riportare in superficie la sua migliore storia” dice con voce austera. E lo fa richiamando le due medaglie al valor civile e militare riconosciute alla Città “due sigilli importantissimi di cui i foggiani devono ad andar fieri”. Significativo anche il suo impegno culturale quale componente del Consiglio di Amministrazione del Festival dei 2 Mondi di Spoleto per la sicurezza e di Presidente del Collegio di Garanzia nell’Università del Molise, dov’è nato e dove spesso torna perché rimane forte in lui il richiamo dei monti della Meta e le splendide vette delle Mainarde, punto d’incontro della linea di confine tra il Molise, l’Abruzzo e il Lazio, con i monti del Matese che scendono verso la piana del Tavoliere, feudo secolare di transumanti. Il Commissario sfoggia con grande orgoglio la stella di Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce, massimo riconoscimento al Merito della Repubblica Italiana che il Presidente Sergio Mattarella gli conferì. Era il 2 giugno del 2018.È certo che il suo sarà un lavoro tutt’altro che facile. Lo sa bene e lo dice con franchezza “perché il mio compito, con il sostegno dei colleghi, non è quello di un sindaco. Tocca alla politica riprendere il suo ruolo nel solco democratico e scrivere con orgoglio il futuro che Foggia merita”. Parole semplici, sagge, consegnate con passione, garbo e competenza, ma anche con l’esperienza che insegna sempre, quella di un uomo che ha dedicato la sua vita alle Istituzioni, come un “moderato… con il filo di ferro”.

di Micky dè Finis