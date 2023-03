Celebrata anche a Manfredonia la “XXVIII^ Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”

<<“Non sono né un eroe né un kamikaze, ma un persona come tante altre…L’importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento, se non fosse per il dolere di lasciare la mia famiglie potrei morire sereno”.

Queste parole di Paolo Borsellino evidenziano come esistono uomini e donne che lottano con coraggio, altri che si fanno vincere dalla paura e altri ancora, i peggiori, che rimangono indifferenti ed omertosi. Coloro che hanno scelto di lottare paragonano la mafia ad una favola con un inizio, una evoluzione e una fine, speriamo lieta. La mafia ha sparso sangue, le nostre città sono piene di vittime ingiustamente strappate alle proprie famiglie. Non è con altro sangue o con la vendetta che si pone fine a tanta violenza ma con la legalità e la giustizia. Dobbiamo poter camminare fieri e senza paura nelle nostre strade e per fare ciò dobbiamo porre fine alla criminalità organizzata ridando potere allo Stato, uno Stato che ha il dovere di tutelare i propri cittadini. Non dobbiamo chiederci cosa può fare lo Stato per sconfiggere la mafia ma cosa può fare ognuno di noi per raggiungere questo obiettivo. Lo Stato siamo anche noi persone normali che con coraggio e senza indifferenza dobbiamo contrastare e denunciare l’illecito e l’illegalità per non rendere vano il sacrificio di tante vittime innocenti>>.