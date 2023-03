Partono le attività di “Io Scelgo” a Zapponeta

In seguito all’aggiudicazione dell’avviso pubblico “Punti Cardinali” emesso dalla Regione Puglia e alla pubblicazione della Determinazione del Dirigente sezione Politiche e Mercato del Lavoro 20 gennaio 2023 n.35 Strategia “Agenda per il Lavoro Puglia: Il futuro è un capolavoro”, l’amministrazione è lieta di annunciare l’inizio delle attività previste dal progetto intitolato “Io Scelgo”.

Tale misura permetterà al Comune di Zapponeta di realizzare e coordinare attività necessarie per lo sviluppo professionale del territorio, contribuendo in questo modo ad instaurare nel tessuto sociale una vera e propria comunità orientativa educante.

Con l’ausilio di percorsi dediti all’orientamento formativo, esperti e professionisti metteranno a disposizione le proprie competenze ai cittadini di ogni età e in qualsiasi momento della loro vita. Uno scenario questo che si prefigge l’obbiettivo di mettere in atto un processo di lifelong learning valido per il futuro dei giovani di Zapponeta.

Nel dettaglio, la progettualità contenuta in “Io Scelgo” si suddivide in:

20 Orientation Labs, ovvero laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani neet, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi;

720 ore di Orientation Desk, ovvero sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali;

8 Job Days, ovvero giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio.

I cittadini che possono aderire alle attività da svolgere sono:

– studentesse e studenti delle scuole primarie;

– studentesse e studenti delle scuole secondarie di I grado;

– studentesse e studenti delle classi di scuole secondarie di II grado e di istruzione e formazione professionale;

– studentesse e studenti di percorsi di studio ITS e universitari;

– persone disoccupate, inoccupate e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni;

– persone occupate che intendono intraprendere altro percorso lavorativo o di studio;

– le famiglie di tutti le persone individuate nei punti precedenti.

Il partenariato, costituito da Consorzio Mestieri Puglia soc.coop. soc., Smart lab srl, Cpia – centro provinciale adulti Foggia, I.C. Ungaretti – M. T. Di Calcutta – sede di Zapponeta, I.I.S.S. G. Toniolo, Associazione Bado io a te e Junior Achievement – Young Enteprise Italia, garantirà un elevato prestigio all’intero svolgimento delle attività sopraindicate.

Con “Io Scelgo” il Comune di Zapponeta avvia una serie di interventi necessari quanto fondamentali per il futuro professionale dei nostri giovani.

Per richiedere maggiori informazioni in merito al progetto, è disponibile l’indirizzo email dedicato ioscelgo.comunedizapponeta@gmail.com