JobInVieste, trovare lavoro e fare impresa

Seconda edizione dell’evento JobInVieste, l’iniziativa voluta dalla vice sindaco ed assessora al turismo e attività produttive Rossella Falcone. L’obiettivo è quello di diffondere competenze utili tra chi cerca lavoro, tra chi vorrebbe fare impresa e a chi è già operativo ed intende migliorare le proprie performance. Dalla prima edizione di due giornate si passa ad un più articolato programma distribuito su otto giorni da 6 ore ciascuno.

Più di 40 i relatori, tra formatori, esperti, docenti ed imprenditori. Numerosi i temi individuati in questa edizione dall’assessora al turismo in collaborazione con l’assessore all’agricoltura Dario Carlino ed il delegato alle politiche giovanili Tano Paglialonga. I temi che saranno trattati sono i seguenti: competenze digitali, competenze sulla gestione dei social network, public speaking, valorizzazione del territorio, del food e della accoglienza, tecniche di comunicazione, principi di management, tecniche e principi per la ricerca del lavoro e lo svolgimento del colloquio di selezione, personal branding, tecniche di storytelling, fare startup, turismo culturale, le possibilità del destination wedding, wedding planner, tecniche commerciali e tecniche di vendita, i principi del branding, organizzazione di eventi.

JobInVieste è un percorso completo tra skills imprenditoriali, digital e di personal branding. Tutto indispensabile per muoversi nel mondo del lavoro o per affrontare la sfida dell’auto-imprenditoria. L’organizzazione è a cura della società Marketing Movers che ha provveduto alla progettazione ed alla selezione dei relatori insieme agli assessori Falcone e Carlino. Si rilascerà attestato di partecipazione. L’iniziativa si svolge nell’ambito del bando “Punti Cardinali”: orientamento e formazione lavoro della Regione Puglia e vedrà coinvolti oltre al Comune di Vieste, l’Università degli studi di Foggia, Adtm, Consorzio Intese, Associazione Daunia Tour, HumanGest e Campus Aka. Primo appuntamento giovedì 30 marzo ore 9

Le giornate di formazione sono totalmente gratuite.

Per informazioni ed inscrizioni è possibile utilizzare questo link:

https://jobinvieste.it