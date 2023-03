Rotice: “Corsa contro il tempo per salvare la Dopla Manfredonia”

Come istituzioni locali siamo pronti a qualsiasi azione ed atto formale per evitare il trasferimento a Treviso di macchinari e personale dello stabilimento di Manfredonia. Non vogliamo e non possiamo permetterci la desertificazione del nostro tessuto produttivo e dell’area industriale, anzi siamo impegnati per creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti.