Piemontese e Lacatena incontrano sindaci Monti Dauni sui PUG

I punti di forza di un territorio che lotta contro ogni marginalità facendo leva sul patrimonio naturale e la bellezza dei borghi. I sindaci dei Monti Dauni, espressione di un pezzo di Puglia esteso circa duemila chilometri quadrati, sono pronti a cogliere le opportunità dei piani urbanistici di ultima generazione, il tema che hanno scelto per il confronto della mattinata di ieri, 3 aprile 2023, al Palasport di Panni, con il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, e il consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena.

“Confermiamo la nostra scelta strategica di dare supporto ai sindaci e alle popolazioni dei Monti Dauni e lo facciamo mettendo a disposizione risorse economiche per l’elaborazione dei Piani Urbanistici Generali, riconoscendo che la pianificazione è uno strumento fondamentale per continuare a erogare servizi e per assicurare uno sviluppo ordinato”, ha detto Piemontese, esortando i sindaci, specie quelli di Comuni limitrofi, a mettersi assieme per elaborare pianificazioni più in grado di sviluppare il potenziale territoriale.

L’incontro è stato promosso da Amedeo De Cotiis, primo cittadino di Panni, comune di circa 700 abitanti, situato a 800 metri su livello del mare, al confine con la Campania. Al suo fianco, il presidente dell’Area Interna Monti Dauni, Raimondo Giallella, sindaco di Pietramontecorvino, il presidente dell’Unione dei Comuni dei Monti Dauni, Vincenzo Nunno, sindaco di Bovino, e il presidente del GAL Meridaunia, Pasquale De Vita, sindaco di Casalnuovo Monterotaro. In platea molti dei primi cittadini dei 29 comuni di quest’area della provincia di Foggia che domina il Tavoliere delle Puglie. La ricognizione sui valori di questo territorio è stata affidata a Michele Grimaldi, professore associato di Urbanistica e Pianificazione territoriale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno.

“Spicca la maturità politica che i Monti Dauni hanno dimostrato in altre vicende di governo comune del territorio e dello sviluppo – ha detto Lacatena – ed è lodevole che i sindaci coltivino l’ambizione di questo progetto di pianificazione che serve a valorizzare le risorse e mettere a sistema le conoscenze di questo territorio. La pianificazione urbanistica disegna i territori e promuove lo sviluppo, concorre a dare valore al domani e perciò non possiamo che sostenere e condividere iniziative come queste”.