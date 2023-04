Una settimana blu per conoscere quel bene prezioso che è il mare anche a Manfredonia

La data dell’11 aprile è stata riconosciuta come la “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”, una giornata importante stabilita al solo scopo di promuovere tra giovani e giovanissimi studenti di ogni ordine e grado la cultura del mare, inteso come grande risorsa dal valore scientifico, economico, culturale e ricreativo. La Giornata nazionale del Mare 2023 verrà celebrata dal 17 al 21 aprile, date in cui si svolgeranno attività coordinate da tutti i Compartimenti Marittimi della Puglia, e tutte le istituzioni che hanno a che fare con il mare, come Polizia, Carabinieri e Finanza, incentrate sulla valorizzazione delle tradizioni marinaresche del nostro Paese e sulla sensibilizzazione dei giovani ai principi della sicurezza in mare e della tutela dell’ambiente marino. Per l’occasione l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in collaborazione con la Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Jonica ha proposto alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I e II grado un concorso regionale, denominato “Settimana Blu”, per cui bisognava realizzare degli elaborati audio-video, in prosa o in versi o prodotti figurativi che saranno premiati il 21 aprile. Durante la settimana verranno svolte numerose attività finalizzate a mettere al centro il bene “mare”. Oltre trecento alunni dei diversi istituti scolastici del territorio parteciperanno attivamente alle molteplici attività e incontri formativi che si terranno presso la Lega Navale in Viale Miramare. Le attività che verranno svolte spazieranno in merito alla sicurezza della navigazione, le andature a vela, la terminologia nautica, fino al ricamo delle reti da pesca. Inoltre, il gruppo Subacquei della LNI Foggia illustrerà le attività di ricerca, mappatura e recupero reperti storici (B-17 e altri velivoli/navi della Seconda guerra mondiale) identificati al largo del Gargano.

di Mariantonietta Di Sabato