Piano sociale di zona: promesse e attese

Il compito è ora quello di metterlo in pratica. Di tramutare i buoni propositi in interventi concreti. Di calare il “Piano Sociale di zona” nella realtà del territorio. È stato appena varato dal consiglio comunale con la unanimità dei voti. Tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza hanno dato il via ad uno strumento di fondamentale importanza socio-assistenziale. Regolamenta l’insieme delle politiche e degli interventi organizzati dalla istituzione comunale per tutelare le fasce più deboli della popolazione, migliorare la loro qualità di vita e di benessere. Ha validità triennale. Quello approvato comprende il periodo 2022-2024 ed è riferito all’ambito di Manfredonia (capofila), Monte Sant’Angelo, Mattinata, Zapponeta. È il quinto della serie avviata nel 2000 con la Legge quadro “328” che assegna ai Comuni associati il compito di tutelare, di concerto con l’Azienda sanitaria territoriale, i diritti della popolazione dell’ambito, attraverso interventi sociali e socio-sanitari. L’ente capofila, il Comune di Manfredonia, ha l’onere di dare esecuzione alle indicazioni del Piano secondo l’accordo di programma siglato con i Comuni aderenti. Organo tecnico-amministrativo è l’Ufficio di Piano sito presso la sede dei Servizi sociali comunali in via San Lorenzo. Il valore complessivo del budget ordinario degli interventi previsti dal PSZ come approvato dalla Regione Puglia, si aggira intorno ai 19milioni di euro che affluiranno attingendo ai vari Fondi ministeriali e ai cofinanziamenti regionali, attraverso i bandi che emarrà l’Ufficio di Piano per l’affidamento dei vari servizi come definiti dalle direttive del Piano sociale regionale. Le aree strategiche individuate dalla Regione sono: Il sistema di welfare d’accesso; Le politiche familiari e la tutela dei minori; L’invecchiamento attivo; Le politiche per l’integrazione delle persone con disabilità e la presa in carico della non autosufficienza; La promozione dell’inclusione sociale ed il contrasto alle povertà; La prevenzione e il contrasto di tutte le forme di maltrattamento e violenza su donne e minori; Le pari opportunità e la conciliazione vita-lavoro. Per ognuna di tali aree vengono definiti una serie di obiettivi tematici fondamentali a partire da una puntuale analisi dei bisogni rilevati e da un’attenta lettura del contesto di riferimento. L’assessore al welfare comunale Grazia Pennella, che ha curato la stesura del Piano sociale di zona in collaborazione con la responsabile dell’Ufficio di Piano, Romina La Macchia, ha naturalmente fatto delle scelte sulle quali si sono appuntati rilievi e perplessità. Fra queste l’annunciata figura dello “Psicologo di quartiere”: uno per ciascuno dei settori in cui è suddivisa la città: Croce, Centro, Monticchio. Non è stato spiegato come funzioneranno, dove risiederanno. Sarebbe più opportuno e significativo destinarli, ad esempio, nelle scuole dove possono svolgere un efficace e utile servizio sociale. Fra le novità il “Pronto intervento sociale” attivo h24 “per garantire risposte immediate anche ai bisogni più urgenti”; l’Agenzia per la casa “per favorire domanda e offerta di alloggi”.Ritenuta assai carente l’informazione ai cittadini per l’accesso a quei servizi. È stato annunciato il potenziamento del Segretariato Sociale ed il Servizio Sociale Professionale con la sua progressiva digitalizzazione che vedrà la “Porta unica di accesso” con funzioni di informazione, accompagnamento, ascolto e orientamento dei cittadini per la fruizione dei servizi e per l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Come se la caveranno gli anziani e le anziane si vedrà. La riserva di fondo espressa è stata quella riferita al tempo necessario per realizzare quanto “di tutto e di più” scritto in circa duecento pagine di Piano e dunque di poter spendere le risorse ottenute. Un Piano sociale di zona di promesse e attese tutte da verificare. Di qui l’accorato e deciso invito per un assiduo, minuzioso e cadenzato monitoraggio di quello che si va attuando badando essenzialmente alla qualità dei servizi offerti.

di Michele Apollonio