E’ in programma il 15 maggio al “Pala Di Gennaro” di Cagnano Varano il Forum OST del progetto transfrontaliero “Green Waters Adventure”

L’Ente parco nazionale del Gargano, capofila del progetto transfrontaliero “Green Waters Adventure”, ha organizzato un Forum per promuovere un percorso condiviso e partecipativo volto a favorire la programmazione di nuove strategie di promozione territoriale che integrino l’offerta turistica con elementi orientati al turismo d’avventura e sportivo.

Green Waters Adventure è un progetto transfrontaliero cofinanziato dall’Unione Europea e nasce per promuovere una tipologia di fruizione turistica coniugabile con le esigenze di sviluppo sostenibile in aree poco antropizzate e per valorizzare le identità geografiche e naturali e creare nuove rotte nelle destinazioni delle zone partner favorendo la destagionalizzazione.

Il Forum è aperto a tutti coloro che intendono contribuire allo sviluppo del turismo sportivo acquatico e del turismo sportivo e d’avventura più in generale.

La giornata sarà introdotta dai saluti istituzionali del Sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo e dal Presidente dell’Ente parco (lead partner del progetto) Pasquale Pazienza.

All’evento parteciperanno i referenti dei partner del progetto dell’Organizzazione Turistica di Ulcinj (Montenegro), del Ministero della Cultura della Repubblica di Albania, del Comune di Castel San Vincenzo e del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia.

Il forum sarà condotto da Emmanuele Daluiso, esperto di politiche di programmazione dello sviluppo locale.

www.parcogargano.it