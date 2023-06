Silac invita a teatro la Città di Manfredonia e il territorio

Silac, marchio gioiello Parmalat, organizza lunedì 12 giugno alle ore 17.00 a Manfredonia presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla” l’evento di lancio della seconda edizione del Contest “Silac per gli artisti pugliesi”. Ospiti d’eccezione il conduttore Mauro Pulpito e il musicista e attore comico Renato Ciardo.

Silac, marchio storico pugliese che opera nel settore della produzione e commercializzazione di latte fresco pastorizzato e di specialità casearie della Parmalat, parte di Lactalis Italia, ha inaugurato lo scorso anno – in collaborazione col Distretto Puglia Creativa e con la compagnia Bottega degli Apocrifi – un contest rivolto ai giovani artisti pugliesi per la realizzazione di illustrazioni originali e inedite ispirate alla straordinaria bellezza della Puglia.

È stata questa la risposta dirompente di SILAC a una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo della cultura: uno stimolo importante che ha spinto quasi cento creativi a mettersi in gioco e a ripartire dalla meraviglia. Dal 1° giugno al 30 settembre, le opere vincitrici dell’ edizione 2021-22 saranno riportate sulle etichette di una Special Edition del latte Silac.

Un atto raro da parte di un’azienda privata, che oggi decide di trasformare quell’esperienza unica in una pratica ripetibile.

Così il 12 giugno al Teatro Comunale “Lucio Dalla” si festeggia il lancio della seconda edizione del bando premiando i vincitori dello scorso anno e invitando l’intera cittadinanza a un evento che non lesinerà momenti di spettacolo e puro divertimento.

“Vogliamo costruire nuove occasioni d’incontro tra SILAC e la città di Manfredonia, a cui ci sentiamo naturalmente legati e che – grazie a questo bando – diventa insieme a noi punto di riferimento per i creativi pugliesi che vivono in sede e fuori sede” dichiara Valentina Caramanna, Responsabile Marketing dei brand di Sicilia e Puglia.

L’ingresso all’evento è a titolo gratuito, è necessaria la prenotazione alla mail r.dicandia@parmalat.net

A PROPOSITO DI PARMALAT

Parmalat – azienda parte del Gruppo Lactalis dal 2011 – è leader in Italia nel mercato del latte e nella produzione e distribuzione di alimenti insostituibili per il benessere quotidiano. L’azienda sviluppa prodotti ad alto valore aggiunto per una equilibrata e salutare alimentazione dei propri consumatori, unendo tradizione e innovazione nel gusto e nei processi produttivi. Parmalat è una realtà presente sul territorio italiano con 9 stabilimenti e oltre 1.800 dipendenti, oltre a raggiungere circa 20.000.000 di famiglie italiane e 200.000.000 di consumatori nel mondo.

I marchi principali sono: Parmalat dedicato a latte e yogurt, Santàl, per i succhi e le bevande a base di frutta, Zymil, la linea di prodotti ad alta digeribilità senza lattosio, Chef con un’expertise gastronomica riconosciuta nel mercato della panna e della besciamella. Parmalat è presente anche attraverso marchi locali che rappresentano eccellenze del nostro territorio: Berna in Campania, Lactis e Latte Oro in Liguria, Latte Sole e Latte Stella in Sicilia, Torvis e Latterie Friuliane in Friuli-Venezia Giulia.

Per maggiori informazioni: https://www.parmalat.it/ e https://lactalisvaloreitalia.it/

A PROPOSITO DI SILAC

SILAC è un marchio storico pugliese, legato principalmente alla produzione e commercializzazione di latte fresco e specialità casearie. Nasce alla fine degli anni ‘50 da un gruppo di allevatori ed agricoltori di Manfredonia per valorizzare il proprio lavoro, la propria terra ed i propri prodotti, realizzati secondo antiche ricette tramandate lungo i percorsi della transumanza. Tradizione e qualità della materia prima hanno reso Silac una delle marche più importanti del territorio pugliese. Nel luglio del 2017 Silac viene acquisita da Parmalat S.p.A. e diviene uno dei marchi gioiello locali del Gruppo.

Per maggiori informazioni: https://www.silac.it/latte.asp