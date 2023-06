Riecco TeleFoggia: la storica tv si riprende il territorio di Capitanata

Ad oltre un anno di distanza dal piano frequenze varato dal Ministero, assegnata a Telefoggia la frequenza di 1^ livello per tutta la Puglia e la Basilicata

A distanza di più di un anno, Telefoggia torna visibile pienamente in tutto il territorio di Capitanata, oltre che in tutta la Puglia e in tutta la Basilicata. La storica emittente televisiva foggiana, infatti, è sbarcata sulla rete di 1^ livello, gestita da RaiWay ed è raggiungibile da tutti sul canale 88 del digitale terrestre.

“Abbiamo atteso tanto tempo ma non ci siamo mai arresi, la nostra caparbietà è stata premiata” – afferma Maria Luana Tonti, amministratore unico di Telefoggia. L’emittente televisiva, in seguito al piano frequenze varato dall’ex Mise, oggi Mimit, si vide costretta, per l’esaurimento della capacità trasmissiva, a migrare su una rete di 2^ livello che di fatto oscurava quasi del tutto la visibilità nella provincia di Foggia. Oggi torna invece ad essere visibile ovunque, grazie allo sbarco nel mux di 1^ livello gestito dalla Rai. “Mi preme ringraziare chi ci è stato sempre accanto in tutti questi mesi, la nostra è una gioia immensa che voglio condividere con i nostri sponsor e con tutti i collaboratori della splendida famiglia di Telefoggia”, continua ancora Maria Luana Tonti.

“Foggia e la Capitanata avevano necessità di ritrovare uno storico punto di riferimento informativo e di intrattenimento: siamo tornati ma non avevamo dubbi che sarebbe andata così”, è invece il commento del direttore di Telefoggia, Carmine Troisi. “Un altro traguardo che tagliamo e che vogliamo festeggiare con chi non ha mai smesso di starci accanto, dai telespettatori agli sponsor oltre che naturalmente a dipendenti e collaboratori dell’azienda. Siamo già al lavoro per altre sorprese…”.

Telefoggia, dunque, visibile in tutta la Puglia e la Basilicata ma soprattutto torna fruibile a Foggia e in Capitanata. Ma è possibile seguire la storica tv foggiana anche nel resto della penisola, attraverso i canali 170 (basta premere il tasto blu del telecomando su tv connesse a internet) e sul canale 232. In casa Telefoggia, intanto, ci si gode la festa…