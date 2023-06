Finanziato dal Ministero dell’Interno il progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune

Il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha sottolineato “la particolare attenzione del Ministero per il territorio attraverso il sostegno ad ogni iniziativa degli enti locali volta a rafforzare il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, e l’importanza degli interventi finanziati che costituiranno un ulteriore strumento di supporto per le forze dell’ordine nelle attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati”.

La proposta progettuale del Comune di Manfredonia è volta all’acquisizione e realizzazione di sistemi di sorveglianza tecnologici del territorio che prevedono l’utilizzo di tecnologie avanzate (quali sensoristica intelligente, telecamere integrate ad alta risoluzione, telecamere per lettura targhe), dotati di software di videoanalisi per il monitoraggio attivo delle aree e attività a rischio, realizzazione della rete di collegamento (fibra, wifi, etc) e di control room connesse con le sale operative delle Forze dell’Ordine.