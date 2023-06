Sostegno Familiare e Patto di Cura 2023-2024: le misure della Regione Puglia

Dalle ore 12.00 di giovedì 15 giugno 2023 e fino alle ore 12.00 di martedì 11 luglio 2023 le persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, in possesso degli specifici requisiti previsti, potranno presentare sulla piattaforma http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it le domande di accesso alle misure messe a punto dalla Regione Puglia: “ Patto di Cura 2023-2024 ” e “ Sostegno Familiare ”.



Il “Patto di Cura” prevede l’erogazione di una sovvenzione mensile di € 1.200,00 per 20 mensilità in favore di beneficiari che abbiano sottoscritto un contratto di lavoro con un assistente familiare, formato o non formato, o un educatore/istitutore, convivente o non convivente.

Il “Sostegno Familiare” prevede l’erogazione di un contributo mensile di € 700,00 per 20 mensilità in presenza di una figura di caregiver familiare al fine di valorizzare il ruolo di cura.

LE MISURE SONO ALTERNATIVE E NON CUMULABILI.



Le domande possono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma telematica dedicata, previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2.

La Piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001:1.

