Avviso per il contributo Libri di Testo anno scolastico 2023-2024

La REGIONE PUGLIA ha pubblicato l’Avviso relativo alla concessione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2023/2024 (ex Legge 448/1998, art. 27; D. Lgs. 63/2017) – D.G.R. n. 788 del 05.06.2023

DESTINATARI

Studentesse e studenti che nell’anno scolastico 2023/2024 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94, elevando tale limite a € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’invio della domanda deve essere effettuato da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line tramite il sito: www.studioinpuglia.regione.puglia.it

dalle ore 12:00 del 29 giugno 2023

alle ore 12:00 del 29 luglio 2023

link sito:

https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/accedi/

link avviso:

https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2023-2024/