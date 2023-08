Roberta Cipolletta è la nuova Miss Bellezza Italiana 2023

Si chiama Roberta, ha 17 anni ed è di Manfredonia Miss Bellezza Italiana 2023. L’evento, che ha raccolto le bellezze in giro per la Puglia, è stato organizzato dall’Associazione La Fenice di Manfredonia capitanata da Domenico Di Candia, ed è stato allestito in maniera spettacolare per la finale del 27 agosto in Piazza Giovanni XXIII. Grazie all’affabilità dei due presentatori, l’attore Gilles Rocca e la talentuosa presentatrice Lucia Di Paola, la manifestazione è stata piacevole e interessante. Oltre alle tre uscite delle ragazze, casual, elegante e in costume, per dare la possibilità alla giuria di esprimere il loro giudizio, la serata è stata arricchita dal defilé di alta moda dell’atelier Mondo Sposi di Barletta e dalle esibizioni di Giorgio Jackson, imitatore del grande Michael Jackson e delle allieve della scuola di danza Étoile. La vincitrice del Concorso, Roberta Cipolletta, era già stata selezionata come vincitrice nella tappa di Lido la Pineta lo scorso luglio, risultato confermato dalla giuria del 27 agosto, composta da Giandiego Gatta, Orazio Falcone, Mariantonietta Di Sabato, Marco Guerra, Claudia Potenza, Fabio Di Bari, Mary Fabrizio e Annamaria Vitulano. L’Attore Gilles Rocca, inoltre, ha avuto il compito di assegnare la fascia di Miss Bellezza Italiana Cinema alla concorrente tra quelle che hanno scelto di interpretare un monologo. La fascia è stata conferita a Giorgia Di Lillo che ha vinto un corso di recitazione con l’attore.

Le altre fasce assegnate sono:

Miss Sprint – Maria De Luca

Miss Model – Giada Tomaiuolo

Miss Eleganza – Vanessa Ciuffreda

Miss Sorriso – Angela Raffaella La Macchia

Miss Pin Up – Arianna Daleno

Miss Top – Soraya Lombardi

Miss Teenager – Rachele Di Tacchio

Miss Fascino – Anastasia De Ceglie

Miss Fashion – Katrin Bizzarro

Miss In Gambissima – Elena Cuomo

In bocca al lupo per un futuro radioso a tutte le ragazze che sono state premiate, e alle escluse tanti complimenti per il coraggio di mettersi in gioco con l’augurio di non fermarsi davanti a nulla per raggiungere i propri sogni.

Mariantonietta Di Sabato