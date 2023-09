Vitulano Drugstore Manfredonia: presentazione al PalaScaloria, ora la Serie A2 Élite. Rotice: “Continuare a crescere con lo sport”

Giovedì 28 settembre, al PalaScaloria di Manfredonia, è andata in scena la presentazione del Vitulano Drugstore Manfredonia per la stagione 2023/24 che la vedrà in Serie A2 Élite.

Durante l’evento, oltre ad alcune figure della società, sono intervenuti il Sindaco di Manfredonia Ing. Gianni Rotice e l’Assessore allo Sport del Comune di Manfredonia Antonio Vitulano. Il messaggio, condiviso dalla società, è quello di dare valore agli sforzi che tutte le componenti stanno svolgendo per permettere a questa squadra di continuare a raggiungere grandi risultati, portando sempre più in alto il nome della città in tutta Italia anche in questo venticinquesimo anno di attività.

Il precampionato del Vitulano Drugstore Manfredonia può dirsi concluso. La preparazione, iniziata il 24 agosto 2023, ha visto un gruppo nuovo amalgamarsi, imparando a comprendere il gioco e i compagni in un clima sereno, collaborativo e ambizioso. Ora spicca una data, da cerchiare in rosso sul calendario: sabato 30 settembre, ore 16:00. Al PalaScaloria di Manfredonia sarà un derby pugliese ad infiammare immediatamente il parquet: arriva il Defender Giovinazzo per la prima giornata della stagione 2023/24 di Serie A2 Élite.

La storica prima stagione di Serie A2 Élite propone numerosi spunti golosi per gli appassionati. Nel girone B, assieme al Vitulano Drugstore Manfredonia, figurano alcuni tra i migliori club della penisola: partendo dalla Romagna con il Cesena, si passa per la Capitale con Roma e Lazio, scendendo in Campania con il GG Teamwear Benevento, a Campobasso con il CLN CUS Molise, in Puglia più di tutte le altre con (oltre ai sipontini) Bulldog Capurso, Playled Canosa, Defender Giovinazzo e Itria, poi in Calabria con la Polisportiva Futura e infine in Sicilia con Sicurlube Regalbuto e Città di Melilli.

Il presidente Sante Leone, i vice-presidenti Matteo Pacilli e Salvatore Gentile, il presidente onorario Dott. Luigi Esposto e il direttore sportivo Carmelo Mendola non hanno avuto dubbi quando hanno dovuto affidare la guida della squadra a mister David Ceppi. Il tecnico perugino rimane a Manfredonia, pronto a riscattare lo scorso finale di stagione, imbastendo un progetto destinato a portare dei frutti. Rimane al suo fianco Danilo Danisi; ad accompagnarli ci saranno Martino Portovenero in qualità di preparatore dei portieri e allenatore dell’under 19 e Gianluca Piccoli come fisioterapista. Importante l’apporto alla squadra di numerose figure dirigenziali come Gabriele Falcone, Franco Palumbo, Michelangelo De Fabritiis, Donato Fortunato e Lello Granatiero. Alla comunicazione confermati Alessandro Leone, Federico Guerra ed Antonio Cotrufo.

Una nuova squadra costruita per vincere: affidata la fascia all’esperto Davide Moura, ecco un mix qualitativo di esperienza e gioventù. Atleti di spessore quali Daniele Zullo, Alessandro Zoppo, Dariush Djelveh e Simone Vallarelli assieme a ragazzi in rampa di lancio come Roberto Giampaolo e Samuele Glielmi, passando dai colpacci Diohan Barbieri e Wilmer Cabarcas Ronaldo. Oltre al rimasto Michele Murgo sempre più protagonista, nutrito il gruppo under che darà una mano fondamentale nel corso della stagione: Eros Nenna, Giuseppe Colangelo, Nicolò Ferrara, Michele Palumbo, Jacopo Berardinetti e Dominick Manzella.

Nel corso del precampionato sono stati svolti 6 allenamenti congiunti che hanno offerto numerosi spunti positivi per continuare a lavorare. Il primo in casa dei campioni d’Italia della Feldi Eboli, con l’unica sconfitta nel percorso particolarmente onorevole. Successivamente, successi e buon gioco sia con squadre di categorie inferiori (CUS Foggia, Tombesi Ortona, Sporting Campobasso) che di pari livello (CUS Molise e Benevento), sia in casa che in trasferta.

Il settore giovanile promette un’ennesima annata di eccellenza. L’under 19, sotto la guida di mister Martino Portovenero, è pronta a diventare una seria minaccia nel campionato nazionale, mentre l’under 17 di mister Giuseppe Ese e l’under 15 di mister Daniele Spano (con la preziosa collaborazione di Claudio Barbone e Giovanni Spano) continueranno il loro proficuo lavoro nel regionale. Sotto l’attento occhio del responsabile Marco Meschini, lavorano non solo queste squadre ma anche la scuola calcio le cui iscrizioni sono in chiusura.

Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre avranno luogo i primi incontri non solo di Serie A2 Élite, ma anche della Coppa della Divisione, del campionato nazionale under 19 e dei campionati regionali under 17 e 15. Per accedere agli incontri della prima squadra al PalaScaloria è possibile acquistare un biglietto di €4 o una tessera sostenitore che garantisce l’accesso alle 13 partite casalinghe di regular season di Serie A2 Élite più eventuali partite di coppa e playoff.

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, promuovendo il massimo rispetto delle regole e della sportività, invita tutti i tifosi e gli appassionati al PalaScaloria per riscrivere, insieme, la nostra storia.

Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia