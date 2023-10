Vitulano Drugstore Manfredonia, esordio con vittoria in Coppa Divisione

Martedì 3 ottobre, al PalaScaloria di Manfredonia, si è aperta l’avventura del Vitulano Drugstore Manfredonia in Coppa della Divisione. Nel primo turno, consistente in un triangolare, le avversarie sono le Aquile Molfetta (Serie A2) ed Essedi Maschito (Serie B). Queste due squadre si sono affrontate il 23 settembre con la vittoria dei pugliesi per 3-7. La sfida tra sipontini e lucani si è invece conclusa per 5-1. L’appuntamento ora è al PalaPoli di Molfetta, sabato 7 ottobre alle 16:00, per stabilire chi passerà il turno.

In questa stagione, la Coppa della Divisione è riservata solo a giocatori under 23 (nati dallo 01/01/2001). Questo ha portato le varie società partecipanti ai campionati nazionali a scelte diverse valutando le condizioni. Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha schierato la squadra che, prevalentemente, giocherà nel campionato under 19. Mentre l’Essedi Maschito ha operato una scelta simile, probabilmente le Aquile Molfetta manterranno la loro linea, portando molti giocatori protagonisti nella prima squadra. Cionondimeno, i sipontini sono consci delle loro doti e il gruppo di mister Martino Portovenero, sotto gli attenti occhi di mister David Ceppi e con uno staff più all’opera che mai, non si tirerà indietro da nessuna battaglia.

La partita presenta una netta supremazia territoriale dei padroni di casa in maglia verde acqua. Nonostante ciò, per larga parte del primo tempo il tanto cercato gol non arriva e, nella più classica delle situazioni, una disattenzione permette agli ospiti di passare in vantaggio. Alla sirena, però, si arriva in parità grazie alla rete di Matteo Pepe.

Sarà proprio il miglior marcatore della squadra nello scorso campionato under 19 a ribaltare il risultato con la sua doppietta. Il secondo tempo mostra un cambio di marcia e il gol di Alessandro Galli permette di gestire con più serenità. Si continua a cercare la via del gol, che viene trovato due volte di potenza da Jacopo Berardinetti.

ELENCO SQUADRA: Rizzi, Spera, Ferri, Berardinetti, Manzella, Galli, Ferrara, de Leo, Clemente, Colangelo, Pepe, Palumbo (c). All. Portovenero.

Il PalaScaloria continua a regalare soddisfazioni e questo avvio di stagione potrà rimanere positivo anche grazie all’apporto dei tifosi. La prima squadra si recherà al PalaRigopiano venerdì 6, ricevuta dall’Academy Pescara per un allenamento congiunto, in modo tale da arrivare pronti alla sfida di sabato 14 in casa della Lazio. Ai più giovani il compito di onorare la competizione a Molfetta e darsi uno slancio verso domenica 15, quando la trasferta a Canosa inaugurerà il campionato under 19.

http://www.manfredoniac5.it/2023/10/04/vitulano-drugstore-manfredonia-esordio-con-vittoria-in-coppa-divisione/

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia