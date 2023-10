A Manfredonia: la scia rosa della prevenzione (FOTO & VIDEO)

Nonostante si parli ovunque dell’importanza della diagnosi precoce per il tumore al seno, tante donne fanno ancora fatica a fare i controlli annuali e persino ad aderire agli screening gratuiti che la ASL mette a disposizione delle donne dai 45 anni in su. L’esame è fastidioso, è imbarazzante, ho paura del risultato, dicono in tante, molte addirittura fanno finta di niente, rischiando così di scoprire il tumore quando ormai è troppo tardi. Molte non sanno fare l’autopalpazione, altre non sanno che seguire un corretto stile di vita può ridurre la possibilità di ammalarsi. E in tantissime ignorano che con la diagnosi precoce è possibile liberarsi del tumore con un intervento minimo. E’ questo lo scopo della Camminata in rosa: diffondere queste vitali informazioni e dimostrare che chi si è curata e ha preso in tempo il tumore ce l’ha fatta e ha affrontato con gioia il percorso rosa della camminata. Un evento che ogni anno, da sei anni, tinge di rosa Manfredonia, e ogni anno la partecipazione aumenta. Donne, bambini e tanti uomini hanno attraversato la città per ricordare a tutte le donne lo slogan dell’evento: “Prevenire, curare, guarire”. Il Comitato UISP Foggia- Manfredonia ha organizzato egregiamente tutta la manifestazione e le associazioni Andos e Komen hanno fatto sentire la loro voce e la loro presenza a tutte le donne. La camminata di quest’anno è stata dedicata a Francesca Di Pierro, da poco scomparsa, grande attivista della camminata. Non sono mancati momenti di commozione nel consegnare la targa ricordo a sua sorella. Ma non sono mancati neanche momenti di allegria e di condivisione, e i selfie per ricordare questa bella giornata. Quest’anno la Camminata in Rosa conclude il percorso della prima settimana di Capitanata in Rosa, manifestazione finalizzata alla sensibilizzazione sui temi della prevenzione del tumore alla mammella e della violenza di genere, realizzata con il contributo della Regione Puglia e legata alla campagna regionale (assessorato al Welfare e assessorato allo Sport) “Allènati contro la violenza”.Le prossime camminate in rosa si terranno a Monte Sant’Angelo (15 ottobre), Mattinata (22 ottobre), Cerignola (28 ottobre), San Giovanni Rotondo (29 ottobre).

Mariantonietta Di Sabato