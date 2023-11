Modifica al piano triennale del fabbisogno di personale: per il posto vacante da Dirigente Urbanistica si andrà a scorrimento graduatoria concorsuale del 2021

Con deliberazione n. 155 del 19/10/2023 la Giunta comunale, nel concedere all’ing. Rosa Tedeschi, dirigente a tempo indeterminato di questa Amministrazione, l’assenso al trasferimento presso la

Regione Puglia per la partecipazione alla mobilità volontaria per l’eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di dirigente, tra cui n. 1 posto con profilo di dirigente Tecnico area Lavori Pubblici, indetto dalla Regione Puglia, esprimeva atto di indirizzo al Dirigente del Servizio “gestione delle risorse umane” per procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 1459 del 25/11/2021; tenuto conto che per dare attuazione al suddetto atto di indirizzo, si rende necessario modificare il piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025, relativamente all’annualità 2023, già approvato, con deliberazione di Giunta comunale n. 112/2023 e autorizzato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) in data 25/07/2023, modificando la suddetta deliberazione prevedendo l’assunzione di un Dirigente tecnico mediante scorrimento della graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 1459 del 25/11/2021 al fine di ricoprire il posto che si renderà vacante.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri della giunta comunale, delibera:

1. di modificare il piano triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 112/2023 prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente tecnico, mediante graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 1459 del 25/11/2021, presumibilmente con decorrenza dal 15.11.2023;

2. di dare atto che la presente programmazione assunzionale costituisce aggiornamento e modifica della sezione 3.1 del Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 68/2023, anche alla luce del D.M. 25.07.2023 che ha modificato il paragrafo 8.2 del Principio contabile della Programmazione di cui al D.lgs. n. 118/2011;

3. di precisare che la spesa di personale relativa alla copertura del posto dirigenziale di che trattasi risulta già autorizzata dalla COSFEL con decisione n. 140 trasmessa con nota n. 25316 di protocollo del Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le autonomie del 11.11.2021;

4. di dare atto che, stante la scadenza del termine di vigenza della suddetta graduatoria, occorre individuare sin da ora modalità di reclutamento alternative nell’ipotesi in cui l’autorizzazione della Commissione dovesse intervenire successivamente alla predetta scadenza, così da assicurare la copertura del posto dirigenziale resosi eventualmente vacante mediante mobilità ovvero attingimento di graduatoria da altri enti o procedura concorsuale.