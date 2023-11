DEGUSTO Puglia in Tavola a Manfredonia sabato 18 Novembre…al Regio Hotel Manfredi

Unisciti a noi per un’indimenticabile serata culinaria mentre continuiamo il nostro viaggio attraverso i sapori della Puglia! Manfredi Restaurant è lieto di presentare il quarto appuntamento di DEGUSTO Puglia in Tavola il 18 Novembre.

In collaborazione con i sommelier di Pisan Battél di San Severo e con la rivista Like, ti guideremo attraverso un percorso sensoriale all’interno delle nostre splendide sale. Ti immergerai in un ambiente raffinato, ricco di suoni, profumi, tradizioni e la ricerca dei piaceri del palato, con il meglio della cucina pugliese e i pregiati vini di una delle cantine più rinomate del “Tavoliere”.

Ci farà compagnia anche una degustazione di Olii proposti dalla Olearia Clemente di Manfredonia

Il nostro chef ha preparato un menu esclusivo, utilizzando ingredienti locali di alta qualità, che saranno sapientemente abbinati ai vini di Pisan Battél.

Ogni portata sarà accompagnata da una breve descrizione del piatto e del vino selezionato, per permetterti di apprezzare appieno l’esperienza gustativa.

Programma:

Benvenuto con bollicine e incontro con i sommelier di Pisan Battél

Cena Manfredi Restaurant con selezione di piatti tipici pugliesi e abbinamenti vino-piatto

Aggiungi speciali abbinamenti di esperienze, come:

– Percorso Benessere in spa Manfredi Wellness

– Notti romantiche nelle nuovissime Suite di Regiohotel Manfredi

– esperienza indimenticabile in House Boat presso il Porto Turistico Marina del Gargano di Manfredonia!

L’atmosfera delle nostre eleganti e accoglienti sale renderà questa serata ancora più memorabile, mentre il nostro staff professionale e attento sarà al tuo fianco per tutta la serata.

Costi:

Cena DEGUSTO: €40 a persona

I posti sono limitati, quindi prenota subito la tua esperienza DEGUSTO Puglia in Tavola!

📞 Telefono: 0884530122

📱 Whatsapp: 0884530122

Link al sito ufficiale https://shorturl.at/rDGV2

Non perdere questa occasione unica di immergerti nella straordinaria cucina e nei pregiati vini della Puglia. Ti aspettiamo per una serata indimenticabile!