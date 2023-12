La “Giuseppe  Angel” Basket imbattuta in casa  

Dopo la brillante stagione scorsa che ha portato la “Giuseppe Angel” Basket in Divisione Regionale 1 quest’anno è stata annunciata una stagione di transizione tesa a far crescere i più giovani che da sempre sono la forza della gloriosa società sipontina. Il roster è stato rinforzato con il ritorno al PalaDante di Aldo Virgilio, guardia, che ha già indossato la casacca con il “falchetto”. Interessante l’arrivo di Fabio Mafrolla, promettente 2004, pivot di 204 cm, approdato alla “Giuseppe Angel” dopo una importante esperienza in Serie C, a Vieste. Nelle ultime settimane si è aggregato al gruppo Ibra Ba il cui apporto sicuramente inciderà sul rendimento della squadra. Dopo sette giornate la stagione è stata caratterizzata da un calendario non certo favorevole ai sipontini che hanno affrontato, lontano dal PalaDante, sia Fortitudo Trani che CUS Foggia entrambe accreditate per la vittoria del girone. Pesa, invece, lo scivolone di Rutigliano dove si è perso di quattro con molto rammarico, si poteva fare meglio. La sesta piazza, attuale, con sei punti, ottenuti con tre vittorie in altrettante sfide interne, non può rappresentare l’obiettivo stagionale. I Play off con una squadra più forte e rodata potrebbero aprire scenari importanti e far fare notevoli esperienze di crescita ai più giovani. Dopo la insidiosa trasferta in casa di Fiore Di Puglia Ruvo, Sabato 9 dicembre in via Dante Alighieri arriverà lo Sporting Club Bitonto. Quattro punti sarebbero un “toccasana” in questo momento.

di Antonio Baldassarre