Una stagione teatrale che guarda al futuro

Un progetto complesso ideato e realizzato da Bottega degli Apocrifi

MANFREDONIA si affida al teatro per gettare uno sguardo sul suo futuro che dopo le tante delusioni di ogni genere, si presenta quanto mai imperscrutabile. Un intento che il Teatro comunale “Lucio Dalla”, gestito dalla compagnia teatrale “La Bottega degli Apocrifi” ha esplicitato nel titolo – “Futura” – dato alla stagione di prosa 2023-2024 consegnando alle 17 (diciassette) pièce inserite nel cartellone, il compito di intravvedere nelle storie rappresentate il bandolo di una matassa maledettamente ingarbugliata. Il Teatro, insomma, come paradigma della vita vista attraverso il caleidoscopio della scena.

«FUTURA – spiegano le “anime” della “Bottega” Cosimo Severo, Stefania Marrone, Fabio Trimigno – è il manifesto politico e poetico di un Teatro, il comunale “Lucio Dalla”, che esorta a un grande rito collettivo per esorcizzare la paura del domani. Un programma culturale che non ci assolverà, e non basterà a confinare la paura sotto il tappeto delle nostre distrazioni. Una stagione lunga, però, celebra il coraggio di una visione che getta lo sguardo oltre l’ultima data prevista in cartellone». Per i prossimi cinque mesi, a partire dal 3 dicembre, diciassette spettacoli di arte varie si susseguiranno sulla ribalta del “Dalla” utili a sollecitare riflessioni di tipo artistico e creativo, di critica sociale, di educazione, ma anche di emozione e empatia, di stimoli culturali e naturalmente di intrattenimento. Un ventaglio di riflessioni e considerazioni utili alla costruzione dell’identità personale e collettiva.

UN PROGETTO complesso, corale, ideato e realizzato da Bottega degli Apocrifi, Teatro pubblico pugliese, Comune di Manfredonia, col supporto del Ministero della cultura e della Regione Puglia, l’Università di Foggia, delle scuole cittadine.

Ad interpretare i testi originali o rivisitati di Aristofane, Shakespeare, Molière, Scarpetta, Agatha Christie, Ernst T.A. Hoffman e accanto a loro la drammaturgia contemporanea di Antonio Tarantino, Martinelli/Montanari, Osvaldo Capraro, Silvia Baldini, Rosy Lo Calio, saranno gli attori e attrici (tra gli altri) Ermanna Montanari, Sabina Guzzanti, Giorgio Tirabassi, Nunzia Schiano, Leo Gullotta, Fabio Grossi, Lucia Zotti, Paolo Sassanelli, Michele Schiano di Cola, Miriam Fieno, Ettore Bassi, Sara Bevilacqua diretti dai registi Enzo De Caro, Marco Martinelli, Teresa Ludovico, Alessandro Piva, Cosimo Severo, Michelangelo Campanale, Massimo de Matteo, Fieno/Di Chio.

MA NON SOLO prosa: la Bottega degli Apocrifi ha predisposto una rassegna speciale di sette spettacoli dedicata alle nuove generazioni, per i più piccoli ma anche per i grandi sognatori. Compagnie provenienti da tutta Italia ci guidano tra fiabe celebri e nuove storie che aprono spiragli sull’immaginazione e sul sogno, raccontando il mondo che è e quello che potrebbe essere. E non mancherà l’intermezzo musicale (l’otto dicembre) con il concerto dell’orchestra “ICO Suoni del Sud” per celebrare i “100 anni della Disney”, e il 17 dicembre con le “Nuove avventure dei musicanti di Brema del Teatro due Mondi.

Michele Apollonio