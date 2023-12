Un Natale dimesso ma più autentico

Luminarie e addobbi fai da te ma non mancano iniziative sperimentali

È UN NATALE “fai da te” questo dei manfredoniani 2023. Nel senso che venuti meno i grandi investimenti in luminarie sfarzose e installazioni favolistiche fantasiose che hanno attratto visitatori anche da fuori regione, si è ripiegato su iniziative affidate all’estro dei privati che hanno illuminato Manfredonia con applicazioni più simboliche ma ugualmente efficaci. Un modo come un altro, certamente più semplice ma indubbiamente più avvertito, per onorare una ricorrenza che è nel cuore di tutti.

A DARE il buon esempio la “Pro loco Manfredonia” che ha provveduto ad addobbare (ad opera dei volontari guidati dall’art director Vincenzo Colella) Via Maddalena con l’appendice Arco Boccolicchio, con una fantasia da…Albero di Natale. Nel senso che la via e il vicolo più caratteristici e antichi (risalgono alla fondazione della città) di Manfredonia sono stati trasformati in gallerie di luci e colori attinti alla più fervida fantasia, e dunque: festoni e ghirlande, pale di fichi d’india, peperoncini fatti a mano, rami di alloro, inserti di pomodori, erbe aromatiche e piante, tanto verde di quello intonato alla ricorrenza fornito dai fioristi locali Massimo Rignanese in testa. Tutto sommato un addobbo fuori dal comune, che è piaciuto, e che ha creato un ambiente più intimo, suggestivo e familiare.

UNA AMBIENTAZIONE che fa tanto richiamo e che rilancia quell’angolo della più antica Manfredonia marinaresca, come “stomaco della città” per la presenza di numerosi ristoranti, trattorie, pizzerie e tanto altro. Una base di festa che fa da supporto a “Manfredonia Christmas Experience”, l’evento natalizio organizzato dalla Pro Loco che ha sede in Via Maddalena e funge da info point cittadino. «Una vera e propria esperienza natalizia – annota il presidente Francesco Schiavone – realizzata in collaborazione con i residenti e le attività commerciali del Centro storico, patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia, in cui si mescolano installazioni creative, performance artistiche, degustazioni, laboratori del gusto, accoglienza turistica con visite guidate. La mission è quella – rilava Schiavone – di far crescere nei cuori dei cittadini, l’amore e la consapevolezza verso il patrimonio culturale della nostra città, per trasformare i “luoghi” di Manfredonia, in luoghi dell’anima da preservare e che rappresentano la nostra identità, storica e culturale».

SULLA MEDESIMA scia semplicistica ma fortemente identitaria, l’addobbo di Corso Manfredi realizzato a cura dei commercianti con negozi su quel percorso. Niente a che vedere con le luminarie e installazioni professionali, ma bastevoli per traghettare un periodo decisamente critico per la città per le note traversie amministrative comunali. Anche nelle periferie, sempre più “dimenticate”, i commercianti, ma anche privati cittadini, hanno provveduto a tappezzare intere facciate con cascate di luci e addobbi natalizi che esaltano l’atmosfera del Natale. Un Natale 2023 caratterizzato dalla semplicità più che dalla sontuosità eppertanto più autentico nei valori che la ricorrenza richiama e trasmette e che si spera pervadano i cuori della gente.

Michele Apollonio