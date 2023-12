Il Visconte cibernetico e l’intelligenza artificiale

Andrea Prencipe, oltre ad essere manfredoniano, è Rettore dell’Università Luiss Guido Carli di Roma e Professore di Organizzazione e Innovazione, e ci fermiamo qui nella descrizione del suo curriculum che vi assicuriamo essere pieno di titoli e importanti attività svolte nel corso della sua ancora giovane vita. Massimo Sideri, invece, già direttore del Corriere Innovazione, è inviato ed editorialista del Corriere della Sera sui temi di cultura dell’innovazione, scienza ed economia. Insegna Storia socio-economica dell’innovazione alla Luiss ed è autore di diversi romanzi e saggi. Insieme hanno scritto due interessanti volumi che riprendono i titoli dalla trilogia di Calvino, Il barone rampante e Il visconte dimezzato, trasformati in L’innovatore rampante in cui analizzano il “Metodo Calvino”, che secondo loro, è anche la chiave appropriata per comprendere l’era che viviamo, anch’essa fatta di opposti, e Il Visconte cibernetico in cui gli autori mettono l’insegnamento di Calvino alla prova della tecnologia, in particolare, dell’intelligenza artificiale e delle sue implicazioni. Arricchimento dell’umanità o rischio esistenziale? Facilitazione o banalizzazione della conoscenza? Cercheremo di capirlo insieme, mercoledì 27 dicembre alle ore 19:00, presso la Libreria Ubik in Corso Manfredi 39, con Andrea Prencipe e un altro manfredoniano, Pasquale Del Vecchio il fumettista di Tex e Tex Willer, con i quali parleremo de Il visconte cibernetico e di Intelligenza Artificiale. L’ingresso e libero e siete tutti invitati.

Mariantonietta Di Sabato