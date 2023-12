Dal 27 dicembre FestambienteSud winter: il programma completo

VIII edizione invernale, questa del 2023, dedicata a “Guerre e Pace”.

Concerti di Javier Girotto e As Madalenas e un monologo teatrale di e con Giuseppe Armillotta.

Poi in programma tre aperitivi d’impegno e una mostra d’arte.

Dopo una bella anteprima il 9 dicembre con Lavinia Mancusi, dal 27 al 29 dicembre, nel centro culturale Green Cave di Legambiente a Monte Sant’Angelo (Fg), torna FestambienteSud winter, alla sua VIII edizione. Titolo della rassegna “Guerre e Pace”: “Ci è sembrato necessario porre l’attenzione su quanto sta accadendo nel mondo. La nostra idea è che mentre il silenzio accompagna la guerra, la parola, l’arte e l’incontro costruiscono pace”.

I sassofoni del musicista argentino Javier Girotto, con lo spettacolo “escenas en solo” aprono il festival il 27 dicembre. Proseguono, il 28 dicembre, le sonorità di As Madalenas, alias Cristina Renzetti e Tatiana Valle, coppia artistica italo-brasiliana che ha incantato il pubblico di Vieste nella scorsa edizione estiva. Il 29 dicembre la chiusura teatrale con la replica dello spettacolo “acquazzone” scritto e interpretato dal giovane attore Giuseppe Armillotta. Ogni sera, prima degli spettacoli, alle 19.30 gli aperitivi d’impegno, per bere qualcosa insieme chiacchierando di cose importanti con ospiti ogni sera diversi. Cultura, arte, educazione per prevenire i conflitti, La mostra “I grandi Maestri del ‘900”, Per la Pace, i temi dei tre aperitivi d’impegno.

Nei giorni del festival è visitabile la mostra “I grandi Maestri del ‘900”, con opere originali e litografie dalla collezione privata del prof. Giuseppe Piemontese. Saranno in mostra opere di GIORGIO DE CHIRICO, RENATO GUTTUSO, MARIO SCHIFANO, ERNESTO TRECCANI, TANO FESTA, ALIGIU SASSU, UGO NESPOLO, GIUSEPPE MIGNECO, BRUNO CASSINARI, ENNIO CALABRIA, GIANNI DOVA, ENRICO BAJ, MARCO LODOLA.

Il festival è promosso da Legambiente FestambienteSud, copromosso dal Comune di Monte Sant’Angelo e con il contributo dell’impresa MGS di Raffaele Totaro, che ringraziamo.

FESTAMBIENTESUD WINTER – VIII edizione

IL PROGRAMMA

27 dicembre 2023

Ore 19.30 – aperitivo d’impegno

Cultura, arte, educazione per prevenire i conflitti

con Franco Salcuni, direttore di FestambienteSud, Rosa Palomba, assessore cultura e turismo Monte Sant’Angelo, Raffaele Totaro, amministratore unico MSG.

partecipazione libera e gratuita

ore 20.45 – concerto

Javier Girotto

“escenas en solo”

partecipazione con ticket (nella Green Cave o su www.vivaticket.com)

28 dicembre 2023

Ore 19.30 – aperitivo d’impegno

La mostra “I grandi Maestri del ‘900”

con Gianfranco Piemontese, storico dell’arte, e Giuseppe Piemontese, collezionista d’arte

partecipazione libera e gratuita

ore 20.45 – concerto

As Madalenas “duo live”

Cristina Renzetti & Tatiana Valle: Voci, chitarre, percussioni

partecipazione con ticket (nella Green Cave o su www.vivaticket.com)

29 dicembre 2023

Ore 19.30 – aperitivo d’impegno

Per la Pace

Con Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore, Gaetano Saracino, missionario scalabriniano membro del Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo, Giuseppe Aulisa, Legambiente.

partecipazione libera e gratuita

ore 20.45 – teatro

Giuseppe Armillotta “acquazzone”

partecipazione con ticket (nella Green Cave o su www.vivaticket.com)

Tutti i giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio

I GRANDI MAESTRI DEL ‘900

ingresso libero

Mostra di litografie e opere originali di GIORGIO DE CHIRICO, RENATO GUTTUSO, MARIO SCHIFANO, ERNESTO TRECCANI, TANO FESTA, ALIGIU SASSU, UGO NESPOLO, GIUSEPPE MIGNECO, BRUNO CASSINARI, ENNIO CALABRIA, GIANNI DOVA, ENRICO BAJ, MARCO LODOLA.

GLI SPETTACOLI FESTAMBIENTESUD WINTER

Schede astistiche

27 dicembre 2023, ore 20.45

Javier Girotto

“escenas en solo”

Presentazione di un repertorio completamente originale da solo che fa parte del disco “escenas en solo” utilizzando vari strumenti a fiato (clarinetto basso, saxes soprano e baritono e vari tipi di flauti andini) e anche elettronica, proponendo composizioni proprie in vari stili (tango, jazz, folclore argentino, musica classica).

Javier Edgardo Girotto nasce a Cordoba in Argentina. Dopo le prime esperienze giovanili a 19 anni vince una borsa di studio del Berklee College of Music diplomandosi in Professional Music “Cum Magna Laude”. A 25 anni il trasferimento a Roma dove inizia la sua lunga e solida carriera con formazioni da leader o prestigioso ospite. Dal 2009 al 2011 è stato insegnante nella cattedra jazz del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha tenuto innumerevoli seminari nei Conservatori di Pesaro, Lecce, Salerno, Como, Torino, Messina, Avellino, Saint Louis (Roma), Lima (Perù), Cordoba (Argentina)… Nel 2011 inizia la propria avventura discografica incidendo “Alrededores de la Ausencia”, cui segue “Araucanos”, registrato con gli Atem saxophone quartet, successivamente registra un disco in solo “ Escenas in solo “ e pubblica un libro con music for saxophone solo, di recente ha registrato per l’etichetta ACT “Tango Nuevo Revisited” di Javier Girotto Trio, presentato alla Filarmonica di Berlino nel maggio del 2019. Ha fatto 50 dischi a nome proprio come leader e proprie composizioni e più di 150 dischi come collaborazioni.

28 dicembre 2023, ore 20.45

As Madalenas “duo live”

Cristina Renzetti & Tatiana Valle: Voci, chitarre, percussioni

In questo nuovo live As Madalenas presentano i brani del loro terzo disco omonimo uscito a maggio 2023 per Jando Music (Via Veneto Jazz) dove le due cantanti e poli-strumentiste si presentano anche in qualità di cantautrici, firmando la quasi totalità dei brani. Tra le più attive interpreti di musica brasiliana in Italia le due cantautrici festeggiano quest’anno dieci anni di attività live insieme, con centinaia di concerti all’attivo. Dopo il tour estivo con il nuovo quintetto, insieme a Ferruccio Spinetti (direttore artistico del disco), Roberto Taufic e Bruni Marcozzi tornano sul palco con la formazione scarna ed essenziale del duo per presentare i loro brani scritti a quattro mani, unire le loro voci, le chitarre, le percussioni, in concerto unico, pieno di freschezza e intensità.

29 dicembre 2023

Giuseppe Armillotta “acquazzone”

Lo spettacolo, monologo teatrale prodotto da FestambienteSud, è una storia, o meglio tante storie che si intrecciano tra loro, vorticosamente, vengono presentate allo spettatore energicamente, intermittenti e di breve durata proprio come un acquazzone. Lo spettacolo varia stile a seconda del momento, dal teatro di prosa alla poetry slam, la poesia performativa, la stand up comedy. È stato presentato in prima assoluta a FestambienteSud 2023, edizione dedicata al tema della risorsa idrica, e, a grande richiesta, viene riproposto nella edizione invernale.