Forza Italia: domenica 21 gennaio congresso provinciale del partito a Foggia

Si celebrerà domenica 21 gennaio a partire dalle ore 10 alla Città del Cinema di Foggia il congresso provinciale di Forza Italia. Ad annunciarlo il coordinatore dei forzisti di Capitanata, Raffaele Di Mauro, che commenta: “Un’occasione di partecipazione molto sentita dalla base di un partito ormai radicato nel panorama politico nazionale degli ultimi 30 anni e che ha saputo dimostrare di essere affidabile al Governo del Paese e negli Enti locali. Forza Italia è un imprescindibile pilastro del centrodestra e oggi si evolve con vivacità nel solco dell’eredità del suo fondatore, il compianto Silvio Berlusconi. Il partito, a livello provinciale, deve essere coeso e forte e capace di sintetizzare le differenze nella sana dialettica politica senza che ciò sia sintomo di frammentazione. Ecco perché il mio auspicio non può che essere quello che il congresso azzurro sia una festa di democrazia in cui l’unità di intenti consegni l’immagine di una forza politica viva e aperta al confronto sereno e costruttivo. Forza Italia oggi in Puglia conta ben novemila iscritti e in questi anni ha saputo affrontare le sfide del rinnovamento anche grazie all’opera del commissario regionale Mauro D’Attis, in piena convergenza e sintonia con la guida del nostro segretario nazionale Antonio Tajani”.

