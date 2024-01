70 punto e a capo: La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria. Si svela l’edizione 2024 del Carnevale di Manfredonia

Nel tradizionale giorno di Sand’Andunje maschère e sune si aprono ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale di Manfredonia, che quest’anno taglia l’importante traguardo dei settanta anni di vita nell’era moderna. E questo compleanno speciale viene sottolineato dallo slogan “70 punto e a capo” e il sottotesto “la voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria”, vero leitmotiv di questa edizione, di cui #IFolli hanno preso le redini.

Il programma 2024 presenta il giusto mix di innovazione e tradizione – ad esempio il ritorno del Giovedì Grasso, giorni in cui verrà realizzato un vero e proprio “carnevale diffuso” in città – e con l’importante sottolineatura che sarà un Carnevale aperto a tutti e per tutti.

Fulcro imprescindibile dei festeggiamenti le tre date simbolo dell’11, 13 e 17 febbraio.

Domenica 11 febbraio: “Gran Parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati”

Sfileranno e si esibiranno gli Istituti Comprensivi e gli Istituti Superiori di Manfredonia.

Il pomeriggio, simbolicamente definito come “Pomeriggio Bianco dei Bambini”, sarà dedicato al divertimento dei più piccoli con giocolieri, mascotte, bolle di sapone e artisti di strada che animeranno il giorno più pazzo dell’anno.

Martedì 13 febbraio: Largo Diomede sarà il grande palco che ospiterà l’esibizione dei gruppi mascherati. A seguire i solenni funerali di Ze Pèppe con l’ultimo saluto alla nostra maschera simbolo. Seguirà la tavolata sociale “U Cunzùle de Ze Pèppe” nelle vie del centro storico.

Sabato 17 febbraio: La Notte Colorata a partire dalle ore 18.00. Grande Parata notturna delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati che invaderà viale Nazario Sauro partendo da Piazzale Ferri.

Il Centro Storico sarà lo scenario della “Notte Colorata del Carnevale”, la notte più pazza della Puglia. Animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico cittadino, per concludersi in Piazza del Popolo e Largo Diomede con due spettacoli musicali.

Il programma proprio in queste ore si sta arricchendo di altri appuntamenti, nuovi e tradizionali, che andranno a completare l’offerta per tutti coloro che decideranno di passare il carnevale a Manfredonia. #IFolli garantiscono voglia, allegria, pazzia e un briciolo di incoscienza… il divertimento, invece, è assicurato!

Carnevale di Manfredonia

Comitato Organizzatore #IFOLLI