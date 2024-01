Trend positivo per le imprese di Capitanata. Crescita per i settori delle Costruzioni e dei Servizi, forte incremento delle società di capitali

Sono stati resi noti i dati “Movimprese” sull’andamento della demografia delle imprese nel 2023, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio.

Il 2023, ancora sotto l’effetto dello shock inflazionistico, delle tensioni geopolitiche e dei cambiamenti tecnologici, ha comunque registrato un trend positivo per le imprese italiane (+0.7%). La crescita riguarda tre macro-settori: costruzioni, turismo e servizi.

Per la Capitanata, in merito alla natura giuridica delle imprese, si registra una crescita delle società di capitali (tasso di crescita di +4,75%) maggiore rispetto alla media regionale (tasso di crescita di +3,93%) e nazionale (tasso di crescita di +3,12%).

Relativamente alle imprese individuali, così come per le società di persone e le altre forme giuridiche, si registra invece un calo, in analogia a quanto emerso a livello regionale e nazionale, dove la lettura dei dati conferma il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale e una flessione delle altre forme organizzative d’impresa. Nonostante il dato negativo riferito alla crescita di alcune tipologie d’impresa, il tasso di crescita totale per la provincia di Foggia si attesta a +0,59%, con un saldo positivo di 422 nuove iscrizioni.

Per quanto riguarda la dinamica di iscrizioni e cancellazioni, il saldo per la provincia di Foggia è positivo per le società di capitali (759), mentre emerge un saldo negativo per le imprese individuali, le società di persone e le altre forme giuridiche d’impresa, in linea con l’andamento regionale e nazionale.

Forme giuridiche SOCIETA’ DI CAPITALE SOCIETA’ DI PERSONE DITTE INDIVIDUALI ALTRE FORME TOTALE Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita FOGGIA 4,75% -2,00% -0,44% -0,73% 0,59% BARI 3,08% -1,26% -0,36% -0,59% 0,57% TARANTO 3,38% -1,06% -0,25% -0,20% 0,77% BRINDISI 4,93% -0,77% 0,14% 0,66% 1,33% LECCE 5,09% -1,18% 0,08% 1,18% 1,28% PUGLIA 3,93% -1,29% -0,22% -0,11% 0,82% ITALIA 3,12% -1,49% -0,06% -0,22% 0,70%

Fonte: Elaborazioni Infocamere su dati Registro Imprese

Anche la ripartizione per settori rispecchia il dato nazionale; infatti la provincia di Foggia registra un incremento per le costruzioni (+2.37%) e per i servizi (+3.14%). Maggiore dinamicità si registra nei centri abitati più grandi (Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo) mentre segni di sofferenza si registrano a Lucera, Monte Sant’Angelo e nei piccoli comuni del Subappennino.

Numero di imprese per macrosettori e tasso di crescita relativo alla provincia di Foggia per l’anno 2023:

Per il Presidente Gelsomino “il sistema imprenditoriale della provincia di Foggia soffre della crescita inflazionistica del 2023, così come verificatosi in tutto il territorio nazionale. A farne le spese sono state soprattutto le imprese agricole, dell’industria e del commercio. Tuttavia, il significativo incremento delle società di capitali denota la tendenza a un consolidamento del tessuto produttivo”.