Il Viaggio con il Treno della Memoria: riempie il Cuore e l’Anima

Anche quest’anno il Liceo “Roncalli – Fermi – Rotundi – Euclide” ha organizzato il progetto per partecipare con l’Associazione “Il Treno della Memoria” al viaggio verso Berlino e Cracovia. L’attività ha previsto ben quattro incontri di preparazione e formazione da un punto di vista storico, filosofico e giuridico tenutisi a Bari, oltre all’ approfondimento dell’ attività curriculare, e si è conclusa con il viaggio dal 30 gennaio al 7 febbraio 2024 a Berlino e Cracovia. Accompagnati dai docenti Valeria Santoliquido, Rosaria Scarfiello, Carlo Trotta e Giovanni Sollazzo, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza ricchissima di riflessioni, confronti e immersione nella storia. Tutti gli alunni hanno mostrato curiosità e responsabilità e hanno condiviso con più di 500 coetanei di tutta la Puglia momenti intensi di emozione. Il risultato è sicuramente positivo, sia da un punto di vista culturale, linguistico e sociale, sia da un punto di vista umano. Il ritorno li ha visti tutti più ricchi nel cuore e nell’anima tutti “diversamente Umani”. Molti ragazzi hanno affermato di “Non voler scendere più dal Treno” e, soprattutto, di voler continuare questa esperienza non solamente come partecipanti ma, con una formazione adeguata, anche come educatori all’ interno dell’ Associazione. È un seme che germoglierà, per il momento ha già “attecchito” nel cuore e nell’anima.

I docenti accompagnatori