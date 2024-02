La Vitulano Drugstore calcio a5 seconda nel Girone B della Serie A2 Elite

Dopo l ‘esaltante inizio di stagione, sette vittorie in altrettante prime giornate, che hanno portato la Vitulano Drugstore c5 in testa alla classifica per quasi tutto il girone di andata, i limiti di una rosa risicata, la mancanza di sostituti dello stesso livello dei titolari in alcuni ruoli cruciali, hanno frenato la corsa dei Sipontini che adesso sono invischiati nel gruppo delle seconde con le due romane, Lazioc5 e Romac5. Le prima tre, compreso il Benevento, hanno tutte una gara in più. Dall’ottava giornata, segnata dalla immeritata sconfitta casalinga contro Romac5, la squadra di mister David Ceppi ha disputato nove gare in cui ha raccolto solo nove punti, perdendo a Martina Franca, in casa dell’Itria FC, a Benevento, l’attuale capolista, dove si è disputata la peggior partita della stagione, e il 20 gennaio, in Sicilia, in casa della Citta di Melilli. Le tre settimane di stop forzato, con il riposo imposto dal numero dispari di team nel girone, ha creato molta attesa per il ritorno in campo della Vitulano Drugstore c5, al PalaScaloria, contra il Cesena C5, squadra fisica, ostica. La gara giocata martedì 13 febbraio, non ha dato i tre punti attesi. La squadra ha sfoderato una prestazione straordinaria schiacciando gli avversari nella loro area per quasi tutto il match. Pali, errori in finalizzazione e parate del portiere avversario hanno impedito una vittoria assolutamente meritata sul campo. L’arrivo di Francisco Taliercio, ottimo in fase difensiva, ha regalato il quarto straniero al mister perugino che si può inserire quando manca uno tra Moura, Barbieri e Ronaldo. Le otto partite rimaste saranno tutte “finali” da giocare con la massima concentrazione e determinazione, a partire da venerdì prossimo quando i Sipontini saranno ospiti dei calabresi della Polisportiva Futura.

di Antonio Baldassarre