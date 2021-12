Coronavirus, bollettino regionale: 305 casi, 107 in Capitanata. I positivi attuali sono 4.250

Continua a essere critica la situazione epidemiologica in Capitanata, dove oggi sono stati registrati 107 nuovi casi di positività all’infezione da Covid, oltre un terzo dei 305 complessivi rilevati in Puglia. Alto anche il dato dei nuovi positivi nel Leccese (76). Nel Barese sono 36 i casi, 32 nel Brindisino e 39 nella provincia di Taranto. Resta la Bat la provincia con il minor numero di contagi giornalieri (14). A questi si aggiunge un caso relativo a un residente fuori regione.

Sono 3 le persone decedute, per un totale di 6889 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Stabile la situazione dei ricoverati (131 in area non critica e 21 in terapia intensiva), mentre sale lievemente e raggiunge quota 4250 il dato delle persone attualmente positive.