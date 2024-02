I dialoghi di San Matteo per le tematiche ambientali

Due serate il 24 e 25 prossimi nel secolare santuario

I FRATI del convento santuario San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis, nel cuore del Gargano, ritornano sui temi delle tematiche ambientali, organizzando due eventi aventi l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare l’interesse e affinare il pensiero dei cittadini sulle sempre più gravose e preoccupanti problematiche ambientali. “La Mia Terra: note per salvaguardare il pianeta” è la traccia, sulla scia del frate minore e scienziato naturalista padre Michelangelo Manicone (Vico del Gargano 1745 – Ischitella1810), dei due incontri di sabato 24 e domenica 25 prossimi, entrambi con inizio alle 19, il primo nella sala Refettorio del Convento per ascoltare frate Antonio Lembo nel talk “Oltre il green” sulle questioni ambientali intercalate a proiezioni, musiche e spunti di riflessioni; il secondo nella chiesa del Santuario ove “I solisti Terre federiciane” Vincenzo Diaferio (1° violino e maestro concertatore), Mattia Arculeo (violino), Sergio Fanelli (viola), Savino Tucci (violoncello), Massimo Allegretta (contrabbasso) e Jessica Siciliano (violino solista), in collaborazione con l’Accademia musicale “Amadeus Mozart” del direttore artistico Luciano Natale, interpreteranno “le quattro stagioni” di Vivaldi.

«IL NOSTRO vuole essere un inno alla dimenticata e fondamentale importanza del susseguirsi delle stagioni – spiega Stefano Starace, ideatore e direttore artistico del Premio La mia Terra – per ricordare quanto sia fondamentale promuovere la sostenibilità dell’ambiente e l’attenzione a tematiche che toccano tutti quanti noi in prima persona. Due eventi assolutamente da non perdere». L’iniziativa è finanziata dalla Regione Puglia con il bando “Puglia Capitale Sociale 3.0”, dal Comune di San Marco in Lamis – Assessorato all’Ambiente, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Parco Nazionale del Gargano. Per informazioni 349 371 8302

Mic. Ap.