FP CGIL Foggia: : “L’impegno del Policlinico di Foggia merita rispetto. Urgente intervenire sulla carenza di personale”

Il recente servizio trasmesso da “Fuori dal Coro” su Rete 4 ha sollevato polemiche riguardo al Policlinico “Riuniti” di Foggia. Le immagini sconvolgenti trasmesse hanno suscitato indignazione nell’opinione pubblica, ma è essenziale guardare oltre il mero impatto televisivo e valutare la situazione nella sua completezza.

“È innegabile che l’attenzione mediatica abbia portato alla luce questioni importanti”, afferma Angelo Ricucci, Segretario FP CGIL Foggia. “Ma dobbiamo anche riconoscere gli sforzi compiuti dalla Direzione Generale del Policlinico, come il trasferimento del Pronto Soccorso nel Dipartimento Emergenza Urgenza e l’apertura della nuova Rianimazione, nonché le azioni intraprese per garantire trasparenza e legalità, come la revoca di appalti sospetti e la segnalazione di alcune problematiche alla magistratura”.

Inoltre, è necessario chiarire che alcune delle immagini mostrate potrebbero non rappresentare pienamente la realtà, spiegando che alcune riprese sono state effettuate in aree non destinate all’attività sanitaria e prossime alla demolizione.

“Tuttavia, non possiamo trascurare le gravi preoccupazioni circa il Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti”, continua Ricucci. “La carenza di risorse umane e logistiche mette sotto pressione il personale medico, infermieristico e OSS, compromettendo l’assistenza fornita e mettendo a rischio sia la salute dei lavoratori che quella dei pazienti”.

Come Segretario Generale FP CGIL Foggia, Angelo Ricucci chiede azioni concrete e responsabilità da parte delle istituzioni competenti. “Lo scandalo al Policlinico Riuniti non può essere trascurato o minimizzato, ma non possiamo neanche vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi. È necessario un impegno urgente da parte della Regione Puglia per affrontare le criticità”, conclude Ricucci, “garantendo risorse aggiuntive e un piano organizzativo adeguato ad assicurare un’assistenza sanitaria dignitosa e sicura. In particolare, il superamento del tetto di spesa del personale deve essere revocato per evitare ulteriori aggravamenti della situazione”.

Ufficio Stampa FP CGIL FOGGIA