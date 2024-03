La Scuola Perotto, sesta nei Campionati nazionali della Geografia 2024

L’Istituto comprensivo Perotto – Orsini, per il secondo anno consecutivo, partecipa ai Campionati nazionali della Geografia, raggiungendo ottimi risultati nelle classifiche di scuole italiane aderenti alle gare: sesta posizione su 69 scuole totali. Le gare hanno coinvolto, il giorno 14 marzo, una rappresentanza di tutte le classi seconde e terze della secondaria Perotto con evidenti ricadute didattiche su tutto l’Istituto. La scuola Perotto è stata iscritta ai Campionati a inizio anno scolastico e da allora si è attivata la tanto articolata quanto efficiente organizzazione che ha visto come protagonisti 46 partecipanti che con entusiasmo hanno messo alla prova le loro abilità geografiche a colpi di carte e coordinate. I ragazzi sono stati costantemente preparati, dal mese di novembre 2023 fino a marzo 2024, con distribuzione di codici di allenamento e un corso di preparazione pomeridiano tenuto dalla Prof.ssa Pasquina Tomaiuolo, per gli studenti delle classi seconde, e dalla Prof.ssa Rosa Tarantino, per gli studenti delle classi terze. Tanti gli argomenti affrontati durante le lezioni di preparazione comprendenti tematiche di geopolitca e storia contemporanea come il conflitto tra Hamas e Israele, la pena capitale nel Mondo, la storia delle esplorazioni spaziando dal vichingo Leif Erikson all’astronauta Neil Armstrong. I Campionati Italiani della Geografia, giunti all’ottava edizione, rivolti alla scuola secondaria di primo e secondo grado e aperti, con un’apposita sessione Open, a tutti i cultori della disciplina, sono promossi da SOS Geografia, A.I.I.G. e “Zaccagna, ieri e oggi” con il Patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Massa e Carrara e del Comune di Carrara. Nell’edizione appena conclusa quasi 1600 studenti provenienti da scuole di tutto il territorio nazionale, con una scuola italiana all’estero (Pola- Croazia), si sono collegati on line con l’I.I.S. “Domenico Zaccagna” di Carrara per rispondere a 300 quesiti suddivisi in dieci blocchi tematici inerenti agli strumenti della geografia, la geografia fisica e umana, le coordinate geografiche, la difesa dell’ambiente, le carte mute, i diritti umani, la geopolitica, la storia delle esplorazioni e le bandiere. Alla manifestazione hanno portato il loro saluto Riccardo Morri, Presidente A.I.I.G. nonché docente presso l’Università La Sapienza di Roma, Fausto Giovanelli, Presidente del Parco dell’Appennino tosco-emiliano, Andrea Tagliascacchi (Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane), Paolo Rumiz (scrittore), Vittorio Alessandro (Ammiraglio già Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre) e Riccardo Canesi, ideatore e conduttore dei giochi. Il traguardo raggiunto dai 46 studenti dell’Istituto Perotto – Orsini, considerando la valenza nazionale della manifestazione, è un successo considerevole. Un ringraziamento a tutte le figure della scuola che a vario titolo hanno creduto in questa iniziativa ed in particolare si ringrazia la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Elisa Catta, sempre pronta ad accogliere e sostenere attività e manifestazioni che possano ampliare gli orizzonti culturali dei nostri alunni.

Prof.ssa Pasquina Tomaiuolo

Prof.ssa Rosa Tarantino