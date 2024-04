Ospedali di comunità, Cera: “A distanza di un anno, nulla di fatto. Chiesta audizione in commissione”

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“Dagli annunci ai fatti la strada è lunga, ma in un anno nulla si è mosso: sui tredici ospedali di comunità, che si sarebbero dovuti realizzare in Puglia con i fondi Pnrr non si hanno notizie.

Nel febbraio 2022, la Asl di Foggia annunciava un ambizioso progetto con decine di strutture socio-sanitarie per un investimento complessivo di 15 milioni e 400 mila euro. Questo progetto prevede la nuova costruzione e la rifunzionalizzazione di centri esistenti in diverse località, tra cui San Marco in Lamis, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi sanitari e gestire in modo più efficace la fase post acuta delle patologie.

Tuttavia, nonostante sia passato più di un anno, l’annuncio pare che sia rimasto lettera morta ed è per questo che ho richiesto un’audizione in Commissione Bilancio dell’assessore regionale alla Sanità, del direttore generale della Asl Foggia e della struttura tecnica dell’azienda sanitaria. Vogliamo capire a che punto sia la programmazione degli ospedali di comunità e se sia stato fatto anche qualche timido passo in avanti per la loro realizzazione. Il servizio sanitario in Capitanata risente tantissimo della scarsità dei servizi offerti e sarebbe un vero peccato non procedere con determinazione al suo potenziamento, visto che le risorse ci sono”.