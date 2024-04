“Ritorno In Puglia”: presentazione presso la libreria Ubik di Manfredonia

Venerdì 3 aprile alle ore 20 presso la Libreria Ubik di Manfredonia ci sarà la presentazione dell’ultimo romanzo di Marco Ferrante “Ritorno in Puglia” edito da Bompiani.

Dialoga con l’autore Alessandra Benvenuto presidente dell’associazione I fiori blu.

Marco Ferrante è giornalista, scrittore e dirigente televisivo, è entrato in Mediaset alla direzione generale informazione, nel marzo 2019. Attualmente vicedirettore di Videonews.

Dal 2011 ha lavorato a La7, dove è stato nominato vicedirettore nel 2015.

In precedenza, ha lavorato al TG5 , responsabile dell’area economia a Il Foglio, vicedirettore de Il Riformista. Per questi quotidiani è stato ritrattista di personaggi dell’economia.

Ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, Panorama, Vanity Fair, Io Donna, Corriere Economia.

Ha scritto e condotto Icone su Rai 5. Ha collaborato per quattro anni a Matrix, su Canale 5.

Per la radio, è stato uno dei conduttori di Tabloid, su Radiotre, una rassegna stampa delle pagine interne dei quotidiani.

Ha pubblicato con Fazi il romanzo “Mai alle quattro e mezzo”, candidato al Premio Strega nel 1999.

Ha pubblicato con Giunti il romanzo “Gin tonic a occhi chiusi”, candidato al Premio Strega nel 2017.