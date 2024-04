A Foggia il quarto appuntamento per celebrare il centenario della nascita di Joseph Tusiani

“Tusiani 100” è il titolo della rassegna di eventi, incontri e presentazioni dedicata al centenario della nascita di Joseph Tusiani, ideata dall’Associazione Amici di Joseph Tusiani e realizzata con il contributo della “Teca del Mediterraneo”, biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, con l’obiettivo di celebrare la statura letteraria e culturale dell’autore e poeta pugliese.

Il quarto appuntamento della manifestazione si tiene giovedì 11 aprile 2024 alle ore 17.30, nell’Aula Magna ‘’G. Cipriani’’ dell’Università di Foggia, presso il Dipartimento di Studi Umanistici in Via Arpi 176.

Grazia Maria Masselli, docente di Letteratura latina presso il Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Foggia., terrà una relazione su Il latino di Joseph Tusiani: “evasione e pudore” di un poeta sbarbicato.

Ad introdurre l’incontro Sebastiano Valerio, titolare di Letteratura Italiana nella stessa università.

L’evento è il risultato di un percorso che vede impegnata l’associazione Amici di Joseph Tusiani A.P.S. – Centro Studi ‘’J. Tusiani’’ di San Marco in Lamis, insieme alla Biblioteca di Foggia la Magna Capitana, a coordinare un partenariato composto dal Circolo Legambiente Sud di Monte S. Angelo e dal Centro Documentazione “L. Sciascia” – Archivio del Novecento di San Marco in Lamis, con il sostegno della “Teca del Mediterraneo”, biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio per il tramite dei Poli Biblio Museali della Puglia, con il contributo finanziario della BCC di San Giovanni Rotondo e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, e con il patrocinio di vari enti: Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, Università degli Studi di Foggia e IISS ‘’P. Giannone’’ di San Marco in Lamis.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”. La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.