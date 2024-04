Confagricoltura apprezza l’impegno del Comune per un confronto sul Gino Lisa

Un metodo di lavoro valido che può rappresentare un modello di confronto diretto con il mondo delle imprese utile per il Gino Lisa, ma anche per altre decisioni strategiche che riguardano lo sviluppo del territorio.

Commenta così Confagricoltura l’incontro organizzato dal Comune di Foggia la scorsa settimana per discutere del futuro assetto dello scalo aeroportuale cittadino. All’incontro con i vertici di Aeroporti di Puglia e con i rappresentanti della Regione e del Comune, per l’associazione di categoria è intervenuto uno dei vicepresidenti, Giovanni Terrenzio che ha confermato l’importanza di un rilancio dello scalo foggiano per l’imprenditoria agricola del territorio.

Confagricoltura, nell’apprezzare la volontà di confronto costruttivo manifestata in questa circostanza, concorda anche sulla necessità di una collaborazione diffusa tra tutti gli attori locali per mantenere e potenziare questa infrastruttura importante per favorire la crescita delle aziende locali.