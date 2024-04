A.S.D. Piloti Sipontini: buona la prima nel GR Yaris Rally Cup 2024

Al Rally “Regione Piemonte” è andata in scena il secondo appuntamento CIAR e il primo della GR Yaris Rally Cup 2024. Il nostro giovanissimo Giovanni Dello Russo con Venanzio Aiezza, per la prima volta al trofeo Yaris e nella massima serie assoluta dei rally, hanno iniziato a prendere le misure con la nostra Toyota Yaris, in collaborazione di Ailine Corse e assistita in gara dalla PromoRacingTeam.

Il nostro driver vince l’Under 23; il premio di 4 gomme; settimo di trofeo ed in testa alla classifica “Promotion”. Dopo un inizio che lo vede fare un 360°, girandosi ad un tornantino prosegue la gara in crescendo ma nell’ultima prova ci si mette anche una foratura! Prossimo appuntamento del trofeo, il Rally “Due Valli”, a Verona , 28 e 29 Giugno, nel frattempo si svolgeranno test privati, per affinare feeling con la vettura. Il nostro pilota, sarà presente anche al 3° Rally “Costa del Gargano”, valido per la coppa Italia Rally di 8°zona, con la Ford Fiesta R2B della scuderia Messere, per tenersi in allenamento