Mondo Gino Lisa: “Siamo fiduciosi per la riattivazione dei voli per Torino”

Mondo Gino Lisa, l’associazione che sostiene lo sviluppo e la crescita dell’aeroporto di Foggia “Gino Lisa” e di tutto il territorio circostante, torna sul tema della riattivazione dei voli con Torino.

«Mi rivolgo nuovamente agli stessi interlocutori della nostra lettera aperta che abbiamo spedito il 3 aprile scorso – dichiara Sergio Venturino, che in Mondo Gino Lisa è il Presidente -, sono sicuro che il nostro appello è stato preso in considerazione, poiché i destinatari, come noi, tengono seriamente allo sviluppo dello scalo foggiano».

L’associazione viene giornalmente contattata da numerosi utenti che chiedono quando avranno nuovamente la possibilità di volare tra Foggia e il Piemonte.

«Riteniamo che ci sia la concreta evidenza dei giusti numeri per chiedere la riattivazione dei collegamenti aerei con l’aeroporto di “Caselle” – prosegue Venturino-, con un operativo bisettimanale svolto il venerdì pomeriggio e il lunedì mattina presto o, in alternativa, la domenica sera, a partire dal 31 maggio 2024, senza intaccare le rotte con Linate, Malpensa e Orio. Questo nuovo piano di voli potrebbe contare su una maggiore efficienza dei costi (due voli andata e ritorno a settimana, solo circa 480 posti a settimana da mettere in vendita) e su una stagione estiva/turistica in arrivo che avrà sicuramente una maggiore domanda. Il collegamento svolto a cavallo del weekend agevolerà tutti quei passeggeri che d’estate si muovono per turismo e che potranno avere a disposizione un collegamento aereo tra il Piemonte e l’Area Vasta, non più disponibile dopo l’eliminazione anche delle precedenti rotazioni su Milano Malpensa».

L’auspicio è di vedere concretizzata la richiesta in tempi rapidi, in modo tale da dare la possibilità alla Clientela di acquistare i biglietti per i voli della stagione estiva, prima che ci si veda costretti ad organizzarsi diversamente in previsione delle proprie vacanze e perdere un’importante opportunità per lo scalo foggiano.