Torna ‘Palco in una Stanza’, sabato 4 maggio “Corde Sciolte – Erosione Inversa“

Sei pronto per un viaggio sonoro senza precedenti?

Sabato 4 maggio, al Palco in una Stanza, preparati ad immergerti nell’universo straordinario di “Corde Sciolte – Erosione Inversa”, il progetto sensazionale di Nunzio Ferro e Andrea Resce.

Vincitore del prestigioso Puglia Sounds 2023, questo straordinario progetto musicale è il risultato di una passione sfrenata per la ricerca, la sperimentazione e il superamento dei limiti convenzionali.

“Corde Sciolte – Erosione Inversa” si propone di creare un sound organico e artigianale, una sinfonia nuda e cruda, permeata di identità e carattere.

Ma cosa rende questo progetto così unico? La risposta è nella sua essenza di fusione iper minimalista. Attraverso l’incantevole trama di dieci corde, “Corde Sciolte – Erosione Inversa” intreccia architetture barocche, dipinge di follie jazz manouche e aggiunge tocchi vibranti di influenze provenienti dall’Africa e dal Sud America.

Se sei un amante della musica che cerca un’esperienza autentica e indimenticabile, non puoi perderti questo evento straordinario.

Assicurati di prenotare la tua poltrona in anticipo per non perdere l’opportunità di vivere questo momento straordinario.