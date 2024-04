Weekend enogastronomici di benvenuto al Turismo

Le Manifestazioni dal 25 al 28 organizzate dalla Pro Loco di Manfredonia

A dispetto delle bizze atmosferiche, Manfredonia ha preparato per il lungo week hand, da giovedì 25 a domenica 28, il “Festival del gusto sipontino”, ovvero una serie di attività di animazione del territorio che si apre ai margini del golfo adriatico. Un evento che preannuncia la stagione del turismo con gli operatori dei vari settori, dal balneare al culturale,

impegnati nell’accoglienza dei turisti. Ad organizzarlo è l’Associazione turistica “Pro loco” con il sostengo della Regione Puglia e il patrocinio del Comune di Manfredonia. «L’obiettivo è quello di promuovere il nostro territorio aprendo i vari scenari che generosamente offre dal mare alla campagna, e dunque il variegato ventaglio di prodotti enogastronomici che raccontano il territorio dal golfo al Gargano, rigorosamente garantiti dal marchio di qualità pugliese: doc, igp, igt» rileva Francesco Schiavone, presidente della Pro loco manfredoniana. Un beneaugurante avvio turistico di un territorio che cerca di valorizzare la sua naturale vocazione. E dunque workshop, cultura, visite guidate, show cooking secondo un calendario flessibile e ammiccante. Riferimento base è l’Info point turistico di Via Maddalena, 99, la Via del gusto, sede della Pro loco, dove giovedì 25 e venerdì 26, si terrà il workshop di prodotti della Regione Puglia aderenti ai sistemi di qualità DOCG, DOP; IGT, IGP, DOC, Biologici, Tradizionali, che saranno illustrati dall’antropologa del cibo Pasquina Sacco: un racconto live della loro origine pugliese e delle ricette tradizionali. Dalla teoria alla pratica con li rinomato chef Domenico Santovito e la celebre home chef Rosa D’Ambrosio con la partecipazione dell’Istituto alberghiero di Manfredonia. Sabato 27 il percorso enogastronomico si trasferirà (19,30) al Centro Nautico Sportivo “Il Mandracchio” affacciato sul bacino del porto storico, per una degustazione straordinaria di piatti tipici gargano-pugliesi, show cooking, musica e sorprese. Domenica 28 visite guidate nelle attrazioni paesaggistiche e culturali di Manfredonia e sosta nei ristoranti pronti a soddisfare ogni desiderio gastronomico.

Michele Apollonio