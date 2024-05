Il Circolo tennis Manfredonia in serie B2 maschile per restarci

Il Circolo tennis Manfredonia oltre a svolgere un’attenta e qualificata formazione rivolta a bambini e adolescenti, guidati dai maestri Nicky de Luca e da Alessandra Piccoli, partecipa con successo ai campionati, a squadre, regionali e nazionali. La scalata alla serie B2, nazionale, è stata rapida e ricca di vittorie. Nel 2020 dal torneo provinciale di serie D2 si è passati in serie D1 per poi vincere i playoff e approdare in serie C nel 2022. Dopo aver perso il Playoff per la B2 al primo anno, nel 2023 il CT Manfredonia si è imposto su CT Punta del Lago di Ronciglione, Viterbo, per raggiungere la serie B2, torneo che raccoglie circoli dell’Italia centro meridionale e la Sicilia. Un campionato di ottimo livello con tennisti internazionali di buona classifica. Oltre al CT Ancona sono presenti Il TC Porto Recanati, il TC Caltanisetta, il TC 2002 di Benevento, la SG Angiulli di Bari e Tennis School Monte Ka Tira di San Gregorio, Catania. per il Circolo Tennis Manfredonia ci sono trasferte proibitive non solo tecnicamente ma anche per le casse del circolo sipontino che non può avere altro obiettivo se non la salvezza e la permanenza in un Torneo che dà lustro al Circolo e a Manfredonia. Domenica 4 maggio, la prima sfida contro la SG Angiulli, ha visto solo la vittoria del brasiliano, Eduardo De Benedicts, detto Dudù, poi sconfitte dettate dalle assenze dei due tennisti più quotati, Jacopo Denitto e Mateo Cressa, indisponibili. Due singoli sono stati persi dopo il primo combattuto e finito 6 a 7; il doppio con Giaunluca Piccoli e Cloes ha dovute cedere il punto dopo al terzo set, per 14 a 16. Si è assistito a tennis di gran livello con la soddisfazione dei tanti tifosi assiepati sulle gradinate dei campi in contrada Garzia, a Siponto. Non si fanno drammi, la squadra a breve si compatterà e già domenica, 19 maggio, in casa, cercherà di prevalere sulla TS Monte Ka Tira di Catania.

di Antonio Baldassarre