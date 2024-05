Il mare di Puglia (e di Manfredonia) tra i più puliti d’Italia secondo l’Arpa

Come ogni anno, prima dell’inizio della stagione estiva e balneare, l’Arpa Puglia ha effettuato le analisi per stabilire la qualità delle acque del mare pugliese. L’Agenzia, che si occupa di protezione dell’ambiente, ha comunicato, negli scorsi giorni, i risultati dei prelievi nei punti previsti per l’analisi delle acque di balneazione lungo tutta la costa regionale. Le rilevazioni, come di consueto, hanno riguardato l’inquinamento batteriologico e chimico. Ciò che emerge chiaramente è che non esistono punti balneabili con acque di qualità insufficiente, lungo i 940 chilometri di costa della regione, nonostante le centinaia di punti di prelievo. In cinque punti la qualità delle acque è sotto l’eccellenza, ma comunque al di sopra dei limiti per la balneazione previsti dalla legge. Un risultato che evidenzierebbe in modo netto l’alta qualità delle acque di Puglia. Sul Gargano tutti i prelievi effettuati hanno fotografato una qualità ‘eccellente’ per le acque dell’Adriatico; soltanto alla foce del fiume Lauro (nel territorio di Sannicandro Garganico) la qualità delle acque risulta essere ‘sufficiente’. Ciò che stupisce è l’assenza di riferimenti alle criticità che negli ultimi anni sono state riscontrate nei pressi della foce del fiume Candelaro, che segna il confine tra il Tavoliere e il Gargano. Dunque, anche tutti i prelievi effettuati dall’Arpa nelle acque ricadenti nell’area di Manfredonia risultano di alta qualità. In attesa di avere a disposizione i dati dettagliati relativi a tutte le analisi eseguite, la speranza è che davvero la prossima stagione estiva possa essere caratterizzata da una balneazione sicura e di qualità. Per tutti i dettagli sulle analisi in questione è possibile consultare il sito dell’Arpa Puglia.

di Giovanni Gatta