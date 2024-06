Salta il confronto a quattro. Galli e La Marca danno forfait

Era tutto pronto. Tutto organizzato nei minimi dettagli per l’ultimo confronto prima del voto tra i 4 candidati in corsa per reggere le sorti di Manfredonia. Il giornale che dirigo, periodico storico dell’area territoriale in cui operiamo, era riuscito a mettere assieme ben quattro testate: da ManfredoniaNews.it, al Quotidiano l’Attacco, da Canale 99 di Foggia Tivù a ManfredoniaTV, tutto cucito in una diretta streaming. L’appuntamento era per le ore 18 del 4 giugno nell’Auditorium “C. Serricchio” di Palazzo Celestini, con tanto di autorizzazione dei Servizi Comunali. Per l’occasione avevamo ottenuto la disponibilità di due professionisti nella cronaca dei palazzi, Micky dè Finis, giornalista di lungo corso ed analista politico di mestiere che certo non ha bisogno di presentazioni e Lucia Piemontese, vice direttrice del Quotidiano l’Attacco, giornalista di provata esperienza. Due colleghi stimatissimi. Ma a 24 ore dall’evento mi è giunta l’indisponibilità di due candidati sindaco,Ugo Galli e Domenico La Marca. Sorvolo sulle ragioni addotte da entrambi. Ne prendiamo atto, come si dice, a futura memoria. Vero é che l’iniziativa serviva a dare smalto a tutti i candidati in nome di quei principi di correttezza che abbiamo sempre osservato. E tutti sanno quanto ne serva alla politica nella nostra martoriata Città. Ragioni vere quelle rappresentate? Tatticismo? O il timore di restare vittime di imboscate? Preferisco non esprimermi salvo riconoscere con vero dispiacere che si è persa un’occasione che avrebbe favorito un confronto ad armi pari, con regole ben precise protese ad alimentare la pratica democratica in una Città che sembra aver perso di vista il senso di comunità perché è il confronto che mette in chiaro le luci e le ombre dei condottieri in pista. Quel confronto non ci sarà. In due hanno dato forfait! A Vincenzo Di Staso e Antonio Tasso vanno le nostre scuse ma, come si diceva nella civiltà giuridica della Roma antica, ad impossibilia nemo tenetur! Ringrazio Micky dè Finis e Lucia Piemontese per aver pensato di poter offrire parte del loro tempo per cercare di capire dove va Manfredonia. Ai nostri lettori e, più in generale, ai nostri cari concittadini consegniamo il dispiacere per non essere riusciti a promuovere un momento di crescita, consapevoli del fatto che se non ci si confronta…diventiamo ciò che siamo. Non senza disappunto né diamo notizia, convinti come siamo che il modo migliore per aver la meglio in una discussione consiste nell’evitarla. Intelligenti pauca!

Raffaele di Sabato – direttore ManfredoniaNews.it