Consiglio regionale. Campo: “Approvate proposte di grande importanza in tema di salute e lavoro”

Dichiarazione di Paolo Campo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale ha approvato proposte di legge di grande importanza all’esito di un dibattito che ha fatto emergere la compattezza e la serenità della maggioranza che sostiene la Giunta Emiliano.

Le nuove norme in materia sanitaria – particolarmente quelle relative alla diagnosi precoce della SLA e alla vaccinazione anti papilloma virus – puntano ad incrementare ed innovare il sistema della prevenzione, come a migliorare l’efficienza dei servizi offerti e la qualità della vita di chi si rivolge al servizio sanitario regionale.

Abbiamo scelto di tutelare il lavoro con una legge che contrasta la concorrenza sleale tra imprese e migliora le condizioni salariali e di sicurezza dei lavoratori quando si eseguono lavori appaltati dalla Regione. In questa norma sperimentiamo anche l’applicazione, seppur volontaria, del salario minimo a 9 euro l’ora, che il Governo Meloni ha affossato in Parlamento.

E ancora norme sul mototurismo, il verde urbano e le edicole.

Per giorni siamo stati impegnati in un dibattito poco comprensibile ai cittadini. Oggi abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla risoluzione dei problemi concreti delle persone. E credo che il Partito Democratico insieme all’intera maggioranza abbia fatto un ottimo lavoro per i pugliesi e la Puglia.