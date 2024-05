Un Festival musicale per l’ambiente

Da San Marco in Lamis un appello per salvare il pianeta, “LaMiaTerra”

DUE GIORNI di musica e spettacoli dedicati alle tematiche ambientali. Da San Marco in Lamis, cuore pulsante del rigoglioso Gargano, parte una crociata a difesa dell’ambiente: una due giorni, il 24 e il 25 prossimi, di eventi musicali con testi ispirati alle tematiche ambientali interpretati da artisti che si esibiranno al Teatro Giannone. Nel variegato repertorio musiche recenti e canzoni storiche selezionate da un Comitato di garanzia composto da giornalisti ed esperti del settore.

LA RASSEGNA “La Mia Terra: note per salvaguardare il pianeta” è un progetto che rientra nel cartellone di “Mò l’estate: Spirit Festival di musica e arte varia” che da trent’anni si svolge brillantemente a San Marco in Lamis. Questa edizione 2024 ha ricevuto il finanziamento della Regione Puglia – Dipartimento Welfare Avviso regionale “Puglia Capitale Sociale 3.0; del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comune di San Marco in Lamis e del Parco nazionale del Gargano.

L’ESORDIO venerdì 24 maggio con l’evento “Brucia la terra”, dal titolo omonimo della canzone scritta dal componente del comitato di garanzia, Pippo Kaballà Rinaldi e musicata dal M° Nino Rota per la colonna sonora del film ‘Il Padrino III’ di Francis Ford Coppola. Gli artisti attesi sul palco sono Altrove, vincitrice del contest Ecogreen al MEI di Faenza, Cenere, vincitrici del Premio Amnesty International Emergenti di Rovigo, Kaballà, la brasiliana Nathalia Sales, le pugliesi Dolcenera e Roberta Di Lorenzo. Accompagnati dai suoni della band, ripercorreranno alcune delle canzoni più recenti delle loro carriere legate ai temi ecologici e ambientali.

SI PROSEGUIRA’ sabato 25 maggio con l’edizione zero del “Premio La Mia Terra” in cui gli artisti eseguiranno le canzoni storiche selezionate dal Comitato di Garanzia ed intrecciate con la narrazione di Duccio Pasqua e Roberta Di Lorenzo in un viaggio musicale, e non solo, sui concetti ambientali. Parteciperanno allo spettacolo Erica Mou, Roberta Di Lorenzo, Favonio e Paolo Benvegnù. Non Mancheranno le sorprese.

INFO: 349 371 8302; 393 527 7319.

Michele Apollonio