Completamente ridisegnata la geografia scolastica di Manfredonia

Tante sono le novità che riguarderanno le scuole nei prossimi mesi. Il dimensionamento scolastico in Puglia sta toccando 44 scuole e nei prossimi 2 anni altre 18 potrebbero perdere l’autonomia. Insomma, quella di quest’anno sarà ricordata come un’estate davvero infuocata per gli istituti scolastici, che sono alle prese con nuovi codici meccanografici, riorganizzazione degli spazi e definizione di nuovi equilibri interni. Sempre dal prossimo settembre, inoltre, sarà reso operativo il nuovo provveditorato della provincia di Barletta Andria Trani, di cui fanno parte anche i comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. A Manfredonia le novità più importanti riguarderanno le “combinazioni” degli istituti comprensivi, che comprendono scuole dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La scuola “San Giovanni Bosco”, fino ad oggi autonoma, andrà a formare un istituto comprensivo con la “Giordani”. Le primarie “Orsini” e “Croce” andranno con la secondaria di primo grado “Perotto”. Gli altri sodalizi saranno “De Sanctis-Mozzillo”, “Madre Teresa di Calcutta-Ungaretti” e “San Lorenzo Maiorano-Don Milani”, per questi ultimi due istituti comprensivi nessuna novità rispetto agli anni precedenti. Le novità principali riguarderanno ovviamente gli accorpamenti delle segreterie e i dirigenti scolastici. La speranza è che questo stravolgimento della geografia scolastica cittadina possa portare a nuovi e propositivi equilibri. La scuola locale ne ha davvero bisogno.

di Giovanni Gatta