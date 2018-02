E’ ancora possibile chiedere contributi per la morosità incolpevole

Vi sono ancora risorse economiche disponibili, fino ad esaurimento. I requisiti, i criteri e le modalità d’accesso al contributo.

L’assessorato ai Servizi sociali della Città di Manfredonia comunica che vi sono ancora risorse economiche disponibili per chi non riesce a pagare l’affitto dell’immobile in cui vive. Gli inquilini affittuari di Manfredonia, infatti, se in possesso dei dovuti requisiti, possono ancora accedere al fondo per la ‘morosità incolpevole’, ovvero alla “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause: licenziamento, riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici, cessazione di attività professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, divorzio, separazione, detenzione o condizione di “vittima di violenza” in carico al C.A.V.”.

I requisiti, i criteri e le modalità d’accesso al contributo per la morosità incolpevole sono indicati dettagliatamente nell’avviso integrale pubblicato nell’Albo Pretorio on line della Città di Manfredonia. Avviso che ha la caratteristica di bando aperto con modalità a sportello, quindi i contributi continueranno ad essere erogati fino all’esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Puglia.

La domanda di partecipazione deve essere compilata sull’apposito modulo, allegando la documentazione richiesta. Detto modulo, unitamente all’avviso integrale, è disponibile presso l’Ufficio Casa della Città di Manfredonia – sito in via San Lorenzo, n. 47, nei giorni di apertura al pubblico: lunedì e martedì, dalle ore 09,00 alle ore 11,30.

Le somme dovute agli aventi diritto saranno erogate ed accreditate direttamente al proprietario dell’alloggio, ad avvenuta liquidazione del finanziamento da parte della Regione Puglia. E non potranno essere cumulate, per lo stesso periodo di riferimento, con i benefici di cui al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 L. n. 431/1998).

Per qualsiasi ulteriore e più dettagliato chiarimento, è possibile contattare l’Ufficio Casa ai seguenti recapiti: tel: 0884/519628, 0884/519686

mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it

